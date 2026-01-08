Y se marchó. Una de las sorpresas de la pretemporada de Junior en 2026 es la ausencia de Didier Moreno. El club tenía la intención de mantenerlo en su nómina y procuró llegar a un acuerdo con él para la renovación de su contrato, pero finalmente el mediocampista salió del club.

Después de seis años y tres títulos, dos de Liga (2023, 2025) y uno de Superliga (2020), Moreno decide partir de la escuadra rojiblanca por razones particulares, que no entró a detallar.

A través de un video emitido este jueves en las redes sociales de Junior, el volante de 34 años se despidió de la hinchada y de todo el mundo rojiblanco.

“Hoy llegó el momento que nunca esperé que llegara. Hoy más por decisiones personales y familiares, digo adiós a una región, una ciudad, una institución que me acogió como un hijo desde el primer momento. Fueron seis años de infinidades de emociones y momentos vividos”, declaró el chocoano en el contenido multimedia.

“Agradezco a la familia Char, en cabeza de don Fuad, al presidente Antonio, al alcalde Álex y al doctor Arturo. Gracias por acogerme y brindarme su confianza para representar a este, su equipo, el Junior de Barranquilla. Agradezco a cada miembro de la junta directiva y en especial al gerente Héctor Fabio Baez, quien para mí fue un pilar fundamental en mi estadía en el club. Agradezco a cada colaborador del club por siempre brindarme su mejor disposición y colaboración. Agradezco a cada cuerpo técnico que tuve, a cada compañero con el cual pude compartir dentro de la institución. Infinitas gracias”, agregó Didier Moreno con gratitud.

El experimentado jugador, que volverá a las filas del Deportivo Independiente Medellín, y a la ciudad en la cual está radicada su familia, incluyó en el video del adiós, unas palabras para la afición, que por varios momentos estuvo dividida en torno a su desempeño.

“No menos importante, agradezco a la razón de ser de la institución a su maravillosa hinchada, con cada presencia, cántico, elogio, crítica, me ayudaron a crecer tanto personal como deportivamente”, reconoció el futbolista.

“Me voy con el corazón inflado de alegría, con la satisfacción de haber entregado mi mayor y mejor profesionalismo al club. Quedarán guardadas en mi mente, memoria y corazón, aquel 2020, 2023 y 2025. Pero más que eso, las instituciones quedan, los jugadores pasan, pero algunas instituciones, sin duda, se quedan marcadas para siempre en los jugadores. Gracias infinitas. No escogí mi nombre, pero sí cómo será recordado”, puntualizó.