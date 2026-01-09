El portero venezolano Wuilker Faríñez, de 27 años, fue presentado oficialmente como refuerzo del Internacional de Bogotá para la temporada 2026 de la Liga BetPlay, tras concluir su estadía con Águilas Doradas y regresar al fútbol colombiano.

Internacional de Bogotá anunció la contratación de Faríñez como parte de su plan deportivo para la próxima campaña. El club, que anteriormente se conocía como La Equidad antes de una reestructuración en 2025, destacó que el arquero llega para “reforzar nuestro arco”.

La llegada del guardameta se da en medio de una renovación institucional del club, que cambió de identidad y se alineó a un nuevo proyecto con inversionistas internacionales.

La transformación de La Equidad en Internacional de Bogotá forma parte de una estrategia integral de rebranding liderada por inversionistas extranjeros, entre ellos figuras del entretenimiento y el deporte.

El club presentó nuevos uniformes y un escudo con simbolismos locales como los cerros orientales y el cóndor andino, además de fortalecer su nómina con jugadores de perfil competitivo de cara a los retos de la temporada

Esta es la trayectoria del arquero venezolano

Wuilker Faríñez es uno de los arqueros venezolanos más reconocidos en el continente. Su recorrido incluye pasos por Millonarios entre 2018 y 2020, donde se consolidó como figura en el fútbol colombiano antes de dar el salto al RC Lens de Francia.

En Europa, Faríñez enfrentó un periodo marcado por lesiones, que culminó con la rescisión de su contrato en 2024 y su regreso al Caracas FC. A inicios de 2025 retornó al país para defender la portería de Águilas Doradas en Rionegro, donde disputó la última Liga BetPlay.

Además, el venezolano ha sido convocado recurrentemente por la selección de Venezuela desde 2016, participando en procesos de eliminatorias sudamericanas y torneos continentales con la Vinotinto.