Caribe Champions Internacional 2026 ‘Copa Manzana Postobón’ entra en sus últimos días de competencia. Este viernes están programados los partidos de cuartos de final para 4 de las 5 categorías en las que se desarrolla el torneo.

La ronda de grupos dejó a los mejores equipos encaminados a la obtención del título y, hoy, la lucha por permanecer con vida será a todo o nada.

En esta edición de Caribe Champions, los equipos que vinieron de otras ciudades de Colombia y del exterior mandaron la parada y en esta ronda son más que los locales. Solo 7 de los 32 que compiten en cuartos de final mañana viernes son clubes de Barranquilla y el Atlántico.

Bucaramanga y Barranquilla, primer juego

Los duelos directos por un lugar en la semifinal se inician a las 8:00 a.m., con la categoría 2017.

A primera hora, en la cancha 5 del Colegio Sagrado Corazón, sede principal del campeonato, se miden Águilas Santander ante la Escuela Barranquillera.

A segunda hora, 9:00 de la mañana, se enfrentan Águilas Soccer y Deportivo Carlos, mientras que los otros 2 juegos de cuartos de final de los sub-9 los protagonizan El Carmen Santo Tomás ante Asosucre, a las 10:00 a.m., y Formasucre ante La Jaula, desde las 11:00 de la mañana.

Venezolanos, por las semifinales

En la categoría sub-10, la 2016, la semifinal podría ser venezolana, en caso de que sus representantes en cuartos de final hagan respetar su favoritismo.

Sin embargo, 4 equipos colombianos se les quieren atravesar en el camino.

Los del vecino país ocuparon los 4 primeros lugares de la reclasificación, sin perder un solo partido. Esperan que el de este viernes, no sea la excepción.

Real Rayo Vinotinto, a las 8:00 a.m., se las verá con Deportivo Talento VC. Luego, a las 9:10 a.m., Guerreros de Cristo buscarán un lugar en semifinal enfrentando a la escuela Ringo Amaya A.

El tercer duelo de esta categoría será entre el debutante Afstex Los Tex y Alianza Atlántico, a las 10:20 de la mañana. El duelo con el que se cierran los cuartos de final de esta categoría correrá por cuenta de Francisco de Miranda y Asosucre, a partir de las 11:30 a.m.

Evolution Soccer, a hacer respetar la casa

En la categoría 2015, sub-11, solo un equipo de Barranquilla llegó a los cuartos de final y es el encargado de hacer respetar la casa.

Evolution Soccer defenderá los colores de la ciudad cuando enfrente, a primera hora, 8:30 a.m. en la cancha 1, a Juventud Montelíbano.

Los otros duelos de los sub-11, serán ‘foráneos’. A las 9 y 40 de la mañana Rey Pelé de Montería se las verá con Formasucre. Posteriormente, 10:50 a.m., Asosucre confrontará con Talentos Cartageneros, mientras que el último semifinalista se conocerá tras el duelo entre Área Chica de Montería y Guerreros de Cristo de Venezuela, partido programado a la 1:30 p.m.

Para alquilar balcón

Los juegos de la segunda fase de la categoría 2014 prometen grandes emociones.

Solo 3 de los 8 clasificados a cuartos de final sufrieron una derrota en la ronda de grupos, Centro Gallego, Área Chica y Academia Bolivarense; los otros 5, Asosucre, Atlético Panamá, Herederos de Cúcuta, Rey Pelé y Formasucre, llegan invictos a la disputa de un escalón en la semifinal.

Los compromisos, que se inician a las 8:30 de la mañana en la cancha 3 del Colegio Sagrado Corazón son: Asosucre vs. Centro Gallego, Atlético Panamá vs. Área Chica, Herederos de Cúcuta vs. Academia Bolivarense y Rey Pelé ante Formasucre.

Todos los partidos de cuartos de final se podrán seguir a través de los canales de Caribe Champions en YouTube y Facebook y en el Canal Metropolitano.