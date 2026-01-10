La escuela Asosucre fue el gran protagonista de la jornada al clasificarse ayer a cuatro de los cinco finales que se disputarán hoy en la Caribe Champions Internacional 2026. El club del departamento de Sucre irá por ‘la orejona’, trofeo que acredita al campeón, en las categorías 2013, 2014, 2015 y 2017.

¡Tapó cuatro penales!

La primera semifinal de la categoría 2014 se definió desde el punto penal. Asosucre y Rey Pelé, en un electrizante juego, empataron 2-2 y fue necesario definir al primer finalista con los remates desde el punto penal.

Y ahí se erigió la gran figura de la ronda semifinal del torneo, el arquero Jeremy González. El pequeño asumió la responsabilidad de conducir a su equipo a la final controlando cada remate de los jugadores de Rey Pelé. Jeremy atajó los cuatro penales cobrados por los monterianos y al final su equipo se impuso 2-0.

En la final, Asosucre se medirá a otro equipo de Montería: Área Chica, que goleó 6-0 a Herederos de Cúcuta, en un compromiso que dominó a su antojo de principio a fin.

Se repite la final en la 2015

La final entre Asosucre y Área Chica se repite en la categoría 2015. Sucreños y cordobeses se impusieron en las semifinales a Rey Pelé y Evolution Soccer, respectivamente.

Asosucre fue otra vez verdugo de Rey Pelé, tras derrotarlo por 1-0, con gol de Sebastián David Palma, cerca del final de la primera etapa.

Área Chica no tuvo tantos inconvenientes para llegar a la final. Con fútbol contundente derrotó 3-0 a los barranquilleros de Evolution Soccer.

Los Thiago mandan

El camino de Asosucre rumbo al título de la categoría 2017 no está nada fácil. Deberá enfrentar a Águilas Soccer, el único equipo barranquillero en las finales de la Caribe Champions 2026, que viene de dejar en el camino a La Jaula, tras vencerlo 4-1.

Los Thiago, Becerra y De La Hoz, éste último con tres anotaciones, fueron los autores del triunfo de las aves. Por La Jaula descontó Thiago Mariano.

En esta categoría Asosucre llegó a la final luego de imponerse por 1-0 ante Águilas Santander, con gol de Thiago Pérez.

Final venezolana en la 2016

En la final de la categoría 2016 se entonará el himno de Venezuela. Real Rayo Vinotinto y Afstex Los Tex accedieron a la disputa del título, luego de superar a Francisco de Miranda y Ringo Amaya, respectivamente.

Los del Rayo marcaron una amplia diferencia con sus coterráneos de Francisco de Miranda, al vencerlos 5-2 para ubicarse en la final.

Los que debieron sufrir para llegar a la instancia definitiva del torneo fueron Afstex Los Tex. Ringo Amaya luchó por jugar el último partido del campeonato, pero falló en los remates desde el punto penal.

Tras un agónico empate a uno en el tiempo reglamentario, en los remates desde el punto blanco el arquero venezolano Alejandro Kafrouni se vistió de héroe y atajó tres de los envíos de los barranquilleros para poner a celebrar a su equipo que finalmente se impuso por 3-0.

Las finales

Al cierre de esta edición, se llevaba a cabo la final de la categoría 2013, en el municipio de Sabanagrande. El resto de finales se disputarán este domingo en el Colegio Sagrado Corazón: cancha 2: 9 a.m., Real Rayo Vinotinto vs. Afstex Los Tex (categoría 2016); 10:10 a.m., Área Chica vs. Asosucre (categoría 2015); 11:20 a.m., Asosucre vs. Área Chica (categoría 2014).

Cancha 5: 10 a.m. Asosucre vs. Águilas Soccer (categoría 2017).