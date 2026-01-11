Si se pensaba que era imposible que se vivieran más emociones en la edición 2026 de Caribe Champions Internacional Copa Manzana Postobón, pues nada estuvo más alejado de la realidad.

En la jornada final del torneo, que este año reunió a 112 equipos de Colombia, Venezuela y Perú, tres de los cinco campeones se definieron desde el punto penal.

Al final, celebraron el venezolano Afstex Los Tex (2016), Águilas Soccer (2017), Área Chica (2015), Bambinos Jrs (2013) y Asosucre (2014).

Ganó un debutante

La final 2016 era un duelo de equipos venezolanos y, además, invictos. Real Rayo Vinotinto venía de ganar todos los partidos del torneo, mientras que Afstex Los Tex solo había empatado uno, en la semifinal ante Ringo Amaya.

La del domingo iba a ser la primera derrota para alguno de los dos e iba a ser la más dura, la que más duele, la de la final.

Y el que celebró fue Afstex Los Tex, que por primera vez tomaba parte en la Caribe Champions Internacional.

El título se definió desde el punto penal. El juego terminó igualado a uno y la fortuna sólo la iba a encontrar uno de ellos, en este caso Los Tex, quienes ganaron 4-2.

En el campeón se destacó, nuevamente su arquero, Alejandro Kafrouni.

Cuadro de honor 2016

Campeón: Afstex Los Tex

Subcampeón: Real Rayo Vinotinto

Jugador más técnico: Moisés Medina, Afstex Los Tex

Máximo goleador: Fabricio Zúñiga, Guerreros de Cristo, 13 goles

Valla menos vencida: Afstex Los Tex, 6 goles

Otra definición por penaltis

La categoría de los más grandes, la sub-13, también se definió con remates desde el punto blanco del penalti.

Los protagonistas de la final fueron Asosucre y Bambinos Jrs, que igualaron 2-2 y, desde el punto blanco, se impuso el equipo de Barranquilla 4-3.

Cuadro de honor 2013

Campeón: Bambinos Jrs

Subcampeón: Asosucre

Jugador más técnico: Carlos Gamarra del club Henry Douglas

Máximo goleador: Jhon Mendez, 13 goles

Valla menos vencida: Asosucre, 3 goles

La Caribe Champions Internacional.

Águilas Soccer, más certero desde el punto penal

En la categoría de los pequeñitos de 9 años, el equipo que celebró fue Águilas Soccer. En la final enfrentó a Asosucre y, tras jugar los tres tiempos reglamentarios, el juego concluyó 1-1, con goles de Jerónimo Aguilar (Águilas Soccer), hijo del exjugador de selección Colombia Abel Aguilar, y de Mathias Sierra (Asosucre).

Cortesía

En la definición desde el punto blanco los barranquilleros exhibieron mayor tranquilidad y certeza y se impusieron 4-3.

Cuadro de honor 2017

Campeón: Águilas Soccer

Subcampeón: Asosucre

Jugador más técnico: Jerónimo Aguilar, Águilas Soccer

Máximo goleador: Thiago De La Hoz, Águilas Soccer, 10 goles

Valla menos vencida: Águilas Santander, 3 goles

La Caribe Champions Internacional.

Triunfo de Área Chica

Uno de los buenos partidos que se vieron en el último día de competencia de la Caribe Champions Internacional 2026 fue el que disputaron Área Chica y Asosucre, en la categoría 2015.

Thiago Alemán, apenas iniciando el partido, y Juan Joel Farah fueron los autores de los goles del triunfo del equipo de Montería que se llevó la ‘orejona’ a casa.

El gol del descuento de Asosucre fue convertido por Samuel Abisambra.

Cuadro de honor 2015

Campeón: Área Chica

Subcampeón: Asosucre

Jugador más técnico: Juan José Ramírez, Área Chica

Máximo goleador: Luis Jiménez, JJ Soccer, 14 goles

Valla menos vencida: Rey Pelé, 5 goles

Asosucre ganó en la 2014

Asosucre, que llegó a cuatro de las cinco finales de Caribe Champions Internacional 2026 ‘Copa Manzana Postobón’, se llevó el título de la categoría 2014.

En otro juego apretado, que contó con un árbitro de lujo, el ex-Fifa Bismark Santiago, el elenco de Sincelejo derrotó 2 por 1 a Área Chica, en el que fue el último partido del campeonato.

Steiler David Castillo, a los 17 minutos del primer tiempo, y Mathias Contreras, a los 20 del segundo, le dieron el triunfo y el título a Asosucre para que, al final, el club no se fuera con las manos vacías y se llevara un justo premio por lo que hizo en todo el torneo.

Cuadro de honor 2014

Campeón: Asosucre

Subcampeón: Área Chica

Jugador más técnico: Junior Rodríguez, Área Chica

Máximo goleador: Samuel Berrocal, Área Chica, 9 goles

Valla menos vencida: Rey Pelé, 5 goles.

La Caribe Champions Internacional.

Homenaje a Julio Comesaña

Caribe Champions Internacional 2026 fue la mejor excusa para rendir homenaje al uruguayo más barranquillero que hay: el histórico Julio Avelino Comesaña.

El charrúa fue el encargado de premiar a los mejores en varias categorías y, al final, recibió un reconocimiento por parte de Carlos Bolívar Meneses, director del torneo.

“Estas son cosas que se quedan para toda la vida. Estoy muy agradecido”, manifestó Comesaña.

La Caribe Champions Internacional.

La próxima cita es en Miami

El pitazo final de Bismark Santiago en el juego entre Asosucre y Área Chica fue el punto de partida para el próximo torneo de Caribe Champions Internacional.

La organización del certamen, en cabeza de Carlos Bolívar y Otoniel Vega, confirmó que Caribe Champions, como en 2025, se irá para Miami.

Ese campeonato se llevará a cabo entre el 26 de julio y el 1° de agosto, y se disputará en las categorías sub-8, sub-10, sub-12 y sub-14.