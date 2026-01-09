Se disputó este viernes la ronda de cuartos de final de la Caribe Champions Internacional y equipos de Sincelejo, Montería, Bucaramanga, Cúcuta, Venezuela y Barranquilla aún sueñan con el título.

Y, como era de esperarse, la disputa de un lugar en la semifinal, en la mayoría de los casos, fue hasta el pitazo final.

La categoría 2016 tenía claros favoritos: los equipos venezolanos que, a excepción de Francisco de Miranda, habían ganado todo en la fase de grupos.

Llegaban como invictos, con poder ofensivo y fortaleza en defensa. Sin embargo, el segundo mejor de la categoría, Guerreros de Cristo, se enfrentó a un aguerrido equipo de Ringo Amaya que no creyó en eso de equipos imbatibles.

Desde el inicio del juego impuso condiciones y, con goles de Samuel Villafañe, Joseph Pereira, Nicolás Sierra y David Faraco, derrotaron 4-2 a los venezolanos, que descontaron a través de Juan Ysea y David Araújo.

En la semifinal, Ringo Amaya tendrá otro duro escollo venezolano al que, seguro, intentará sobrepasar: Afstex Los Tex, equipo que goleó 3-0 a Alianza Atlántico, con goles de Lucca Barreto, Moisés Medina y Fabricio Cortesía.

La otra semifinal de los sub-10 será entre venezolanos, Real Rayo Vinotinto y Francisco de Miranda que derrotaron a Deportivo Talento VC y a Asosucre, 5-0 y 1-0, respectivamente.

Semifinalistas en la 2014

En la categoría 2014, Asosucre hizo valer su condición de favorito y accedió a la semifinal, luego vencer 4-1 a Centro Gallego, con doblete de Luis Corena.

Los otros dos goles de los sincelejanos fueron obra de Matías Contreras y Steiler Castillo. Centro Gallego se había ido arriba en el marcador con anotación de William Canaan, pero la reacción de Asosucre fue contundente y sacó la ventaja necesaria para estacionarse en semifinal.

En su lucha por la final se encontrará con Rey Pelé que, desde el punto penal, logró la clasificación. En el tiempo reglamentario empató a uno con Formasucre y en los remates fatídicos ganó 3-1.

La otra semifinal la disputarán Área Chica, que venció 2-1 a Atlético Panamá, con goles de Matías Argumedo y Samuel Berrocal, y Herederos de Cúcuta que superó por idéntico marcador a Academia Bolivarense, con goles de Kilwer.

Acción en la 2015

En la 2015, Evolution Soccer sacó la cara por Barranquilla, tras igualar 1-1 con Juventud Montelíbano y luego imponerse por 4-3 en los penales. En semifinal se las verá con Área Chica. La otra semifinal la jugarán Rey Pelé y Asosucre.

En la 2017, las Águilas Santander y Águilas Soccer volaron alto y clasificaron a la semifinal. Los santandereanos derrotaron 4-1 a Escuela Barranquillera, mientras que Águilas Soccer se impuso 1-0 a Deportivo Carlos de Santa Marta.

Asosucre, por su parte, hizo lo propio frente a El Carmen Santo Tomás y ahora se medirá en semis a La Jaula.

Las semifinales de Caribe Champions Internacional 2026 se iniciarán este sábado a las 8:30 y 9 de la mañana, en las canchas 1, 2, 3 y 5 del Colegio Sagrado Corazón. Hoy se conocerán todos los finalistas del torneo.