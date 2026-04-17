La selección Colombia sub-17 firmó una de sus actuaciones más contundentes al derrotar 3-0 a Brasil, en semifinales, y asegurar su lugar en la gran final del Sudamericano de la categoría, donde ahora se medirá ante Argentina.

El equipo dirigido por Fredy Hurtado mostró solidez, carácter y una notable eficacia frente al arco rival, en un partido que exigía concentración absoluta y ejecución perfecta.

Tras el compromiso, tanto el seleccionador como una de las grandes figuras del encuentro, José Escorcia, coincidieron en resaltar el compromiso colectivo y la madurez competitiva del grupo.

El técnico de ‘la Amarilla’, Fredy Hurtado, destacó la disciplina táctica de sus dirigidos y el esfuerzo mostrado a pesar de las dificultades que ha enfrentado el plantel.

“El plan de juego era eso, competir, mostrar lo que tenemos. Hemos tenido dificultades, porque se nos lesionaron tres jugadores y la nómina quedó corta, pero los chicos se han esforzado, se han blindado, han corrido, han recibido la información y el plan de juego lo han hecho como queremos, y aquí está el resultado a todo ese esfuerzo. Estamos muy contentos por este pase a la final”, señaló.

El entrenador también valoró la complejidad del rival y la necesidad de minimizar errores.

“Obviamente todas las selecciones brasileñas son de temer. Esta tiene jugadores muy buenos, tiene un excelente técnico, y el reto de nosotros era ese, que el plan de juego los chicos lo interpretaran y lo ejecutaran de la mejor manera, casi a la perfección, porque contra Brasil no hay que cometer ni medio error porque te lo cobran. Los chicos lo interpretaron, por momentos queríamos otras cosas, sobre todo de encontrar el balón y no perderlo tan rápido, que era lo más importante, y lo logramos, al punto de que les hicimos mucho daño”, afirmó.

Hurtado no dudó en atribuir el triunfo al compromiso de sus futbolistas. “El mérito es de los chicos. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y lo asumimos, sacando todo el carácter y el fútbol que podemos brindar, y al final lo ganamos bien. Estamos muy orgullosos de los chicos”.

Además, proyectó el trabajo a largo plazo del proceso juvenil. “Nosotros nos hemos propuesto, con las categorías 2008 y 2009, darle alegrías a Colombia, que el país se sienta representado por estos jugadores jóvenes, que sientan que hay futuro. Hemos apretado desde la parte mental, que ellos se crean lo que son y lo que pueden dar. Lo más importante es que nuestros chicos crezcan, evolucionen, vayan de categoría en categoría y luego los podamos ver en la Selección absoluta”, manifestó.

El cartagenero José Escorcia, la gran figura

José Escorcia, extremo cartagenero y autor de dos de los tres goles de Colombia, celebró la clasificación y subrayó la importancia del trabajo colectivo. “Gracias a Dios se me dieron los dos golazos y la clasificación a la final”, expresó con emoción.

El atacante también analizó el desarrollo del partido y el momento clave que terminó de inclinar la balanza. “Brasil siente el segundo gol, se nos vienen encima, pero gracias a Dios llegó el tercer gol que acabó con el partido”, comentó.

Sobre la respuesta del equipo ante la presión rival, Escorcia destacó la capacidad de adaptación del grupo. “El equipo estuvo tranquilo. Brasil de a poco nos apretó, nos tuvo en nuestro campo, pero en el segundo tiempo el profe nos habló y supimos encarar el partido, estando a la altura”.

Finalmente, el jugador dejó claro que el objetivo aún no está cumplido. “Esta clasificación la conseguimos como equipo. Venimos haciendo las cosas bien, pero queremos más. Se viene una final”, concluyó.