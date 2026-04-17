Frente a frente, y por primera vez, se vieron las caras el boxeador colombiano Esteven ‘el Patrón’ Simanca, y el mexicano Ángel Patrón, estelaristas de la cartelera ‘Duelo de Patrones’, la segunda velada en Puerto Colombia, Atlántico, de Caribbean Boxing Night, coopromocionada por las empresas Probox Colombia, Element Media, Nexus Sports, Zanfer Boxing, y Max Boxing.

Tanto Simanca como Patrón se mostraron mucho respeto en la presentación del evento. Ambos dejaron entre ver que son hombres de pocas palabras, y que todo se definirá en la noche del próximo sábado 18 de abril, en La Tarima de Lucho, del centro comercial Plaza Campestre del vecino municipio.

Simanca, pese a ser de mayor estatura y mayor alcance que su rival, reconoce que la calidad del mismo es única, como quiera que sea es un boxeador invicto en 18 presentaciones. “Lo respeto por sus grandes condiciones dentro del cuadrilátero, pero no le temo. Estaré de local y haré respetar mi casa”, aseguró el boxeador colombiano.

Patrón agradeció enormemente a sus empresarios por esta primera oportunidad fuera de casa, y dejó claro que no será inferior al reto. “Vengo con todas las ganas de mantener mi invicto. A casa regreso con la victoria, y una nueva satisfacción para el pueblo mexicano”, aseguró el manito.

El otro combate estelar de la noche estará a cargo del boxeador monteriano Brayan Orozco, que medirá fuerzas también ante un invicto mexicano, Amir Arce (5-0-0).

Orozco, que ostenta un récord de tres victorias, un empate y una derrota, reconoció que sin duda será esta una de las peleas más duras que sostendrá en el arranque de su carrera, por la calidad de su contrincante, pero no bajará los brazos sin antes subirse al ring.

“Estoy totalmente convencido de que esta pelea será mi pasaporte rumbo al exterior. Ganarle a un mexicano e invicto, seduce a cualquiera, y yo no voy a perder esta oportunidad. Por mi familia, y por mi país”, agregó el púgil monteriano que es respaldado por su empresario Manuel Doria, que no ha dejado de apoyarlo, inclusive cuando Orozco era un amateur.

En la mesa principal, además de los boxeadores protagonistas, estuvieron presentes los promotores que se unieron por segunda ocasión para esta programación de Caribbean Boxing Night. Juan Carlos Devia, presidente de Probox Colombia, Guillermo Brito, representante de Zanfer Boxing, Mario Abraham, CEO Max Boxing, y Salvador Morales, por Element Media, coincidieron de que este tipo de actividades permitirán conocer más las condiciones de los boxeadores de esta parte del caribe latinoamericano, de brindarles la oportunidad de crecer en este deporte y comenzar a sembrar las semillas para, más temprano que tarde, tener un próximo campeón mundial.

El pesaje de esta programación boxística, que contará con 10 combates profesionales, se llevará a cabo este viernes 17 de abril, a partir de las 10 am, en el hotel Washington Plaza, ubicado en la carrera 53 # 79 – 221.