Cuando salía de su vivienda para llevar a su hija al colegio a tempranas horas de este viernes 17 de abril, fue asesinado José Gregorio Rojas Torres, de 36 años, en la manzana 1A casa 29 de la urbanización Villa Catalina, de Valledupar.

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El hecho de inmediato fue de conmoción para sus familiares, en especial de su esposa que por poco es alcanzada por una de las balas disparadas por un sicario desde la terraza de la vivienda.

Rojas Torres fue auxiliado de inmediato por su compañera sentimental, hasta ser ingresado al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde los médicos confirmaron que tenía dos impactos de arma de fuego que le arrebataron la vida.

Se pudo conocer que la víctima desde muy joven inició como comerciante, actualmente tenía una chatarrería en el Mercado Satélite de esta capital, y también se había dedicado a préstamo de dinero. El caso más reciente había sido el préstamo de cinco millones de pesos, a un particular con quien en días anteriores había sostenido una discusión, al parecer, por falta de pago.

Las autoridades judiciales indicaron que en este caso no se descarta ninguna hipótesis para esclarecer el móvil del asesinato y dar con el paradero de los responsables.

Asimismo se estableció que a este comerciante sus familiares no le conocían amenazas, destacaron que era un hombre trabajador dedicado a la chatarrería y la cría de ganado en un predio ubicado en el corregimiento de Mariangola.

Con el asesinato de este comerciante ya son cuatro los registrados en las últimas semanas en la capital del Cesar. Los anteriores sucedieron en los barrios: Don Carmelo, donde mataron en medio de un hurto a Aldair Andrés Mendoza. Luego en el barrio La Granja, en lo que posiblemente fue un sicariato le arrebataron la vida a Deivi ‘Mono’ Estrada. Igualmente en un restaurante del barrio La Esperanza, sujetos motorizados acabaron con la vida de Óscar Eduardo Alvarado Alvino, de 35 años, quien era el propietario del establecimiento comercial.

De estos casos las autoridades no han reportado la primera captura.