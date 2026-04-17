La actividad física sigue ganando terreno en el Atlántico y este viernes tendrá una nueva cita en Malambo. Indeportes realizará una jornada de actividad física musicalizada, un espacio gratuito que se consolida como una de las estrategias más efectivas para acercar el ejercicio a la comunidad.

No se trata solo de una jornada recreativa. Detrás de estas actividades hay una apuesta clara por transformar hábitos en el territorio. En lo corrido de 2026, 1.800 personas han participado en estos espacios en municipios como Soledad, Baranoa y Malambo, lo que refleja no solo una alta convocatoria, sino un cambio progresivo en la forma en que los atlanticenses se relacionan con el ejercicio y el bienestar.

“La verdad es que estos espacios motivan muchísimo. Uno viene, se activa, comparte con otras personas y sale con otra energía. Ya uno lo empieza a incluir en su rutina”, expresó Delfina Cantillo, participante de las actividades deportivas.

La jornada de este viernes, que se realizará desde las 5:00 p. m. en el parque Fabio Miranda, ofrecerá una experiencia dinámica e incluyente, con actividades como gimnasia y rumba aeróbica; artes marciales mixtas, estimulación muscular, rumba folclórica y espacios para niños, todas orientadas por monitores especializados.

El formato ha sido clave en su éxito: combinar música, movimiento y recreación en un mismo espacio ha permitido romper barreras de acceso y motivar la participación de personas de todas las edades, convirtiendo estas jornadas en verdaderos puntos de encuentro comunitario.

“Me gusta porque hay opciones para todos. Uno puede empezar suave o exigirse más, pero siempre hay algo que se adapta a uno. Eso hace que la gente vuelva”, señaló Melissa Molina.

Además del componente recreativo, estas acciones responden a una visión más amplia de salud pública y bienestar social. Promover la actividad física de manera regular no solo mejora la condición física de la población, sino que también impacta positivamente en la salud mental, la integración social y la calidad de vida.

“Antes no hacía ejercicio constante, pero con estas actividades uno se motiva. Es gratuito, cercano y divertido. Eso hace la diferencia”, afirmó Elena Barraza.

Con esta nueva jornada en Malambo, Indeportes Atlántico avanza en su objetivo de masificar la actividad física en el departamento con programas gratuitos y de alto impacto a los municipios lo que consolida una cultura del movimiento que trasciende la jornada y se instala en la vida cotidiana de la gente.