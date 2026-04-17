Este viernes, el presidente Gustavo petro afirmó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales” sobre un posible plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, del que hace parte el mandatario.

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Victor Lerena/EFE MADRID, 07/01/2026.- El candidato presidencial colombiano del Pacto Histórico Iván Cepeda. EFE/ Víctor Lerena

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, expresó Petro en X, donde no dio más detalles sobre quién quiere atacar al candidato izquierdista.

Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano.



Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres.… https://t.co/EbiKmfq5MH — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

Horas después el candidato presidencial Iván cepeda se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de X.

“A lo largo de estos meses, he recibido en distintas oportunidades informaciones precisas sobre intentos para atentar contra mi vida, no he hecho de eso un escándalo ni ningún ruido político, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública”, sostuvo.

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Carlos Ortega/EFE

Añadió que “frente a eso he asumido una actitud responsable, pero ante la situación que se acaba de presentar debo hacer, evidentemente, una declaración. El presidente Gustavo Petro ha dicho que ha conocido o entregado información a la CIA sobre un posible atentado en mi contra, debo señalar que esto es un hecho, sin duda alguna, serio, grave, al cual presto toda la atención”.

“Voy a solicitar a las autoridades el informe, el detalle sobre estas circunstancia, pero también quiero ser en esto claro, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político ni mucho menos la campaña electoral”, expresó Cepeda.

Finalmente, manifestó que “de manera decidida” hace un llamado a sus seguidores, equipo y ciudadanía que va a votar por él “a que redoblemos nuestros esfuerzos y a que no cedamos ante el terror y ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio en Colombia”.

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ACERCA DEL PLAN PARA ACABAR CON MI VIDA QUE CONOCE LA CIA pic.twitter.com/LsdjpP1HXD — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 17, 2026

EE. UU. rechazó amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

La información sobre el posible plan contra Cepeda fue revelada por Petro al comentar una noticia sobre la advertencia que hizo un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. a quienes intenten atentar contra los candidatos presidenciales colombianos.

La advertencia fue hecha por Michael Kozak, encargado del Departamento de Estado para América Latina, durante una audiencia del subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.

El pronunciamiento se dio tras una intervención de la congresista María Elvira Salazar, quien mencionó las intimidaciones contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. En respuesta, Kozak afirmó: “Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”.

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La candidata Paloma Valencia recibió el fin de semana pasado una amenaza de muerte mediante la difusión en redes sociales de la imagen de una corona fúnebre que simula su fallecimiento, lo que desató una ola de rechazo en el país.

El montaje muestra una fotografía en blanco y negro de la candidata junto a los años “1978-2026” y el mensaje “Descanse en paz”, mientras que Abelardo de la Espriella también denunció amenazas en su contra por redes sociales.