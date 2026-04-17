Tras los cuestionamientos que recibió el senador y candidato presidencial Iván Cepeda por el supuesto apoyo del viceministro de las TIC, Giovanny Andrés López Cabezas, a su campaña a la Presidencia de la República, este se desmarcó del funcionario e instó a los servidores públicos a abstenerse de hacer proselitismo político.

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Hacia finales del mes de marzo, el funcionario escribió un mensaje por chat pidiendo a los creadores de contenido que trabajan en la promoción de los logros del Gobierno Petro coordinarse para respaldar la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico, según reveló La Silla Vacía.

El mensaje fue enviado a través de un grupo de WhatsApp que antes se dedicaba a la divulgación de contenido que promocionaba al Ejecutivo y, según dijo López a La Silla Vacía, fue una orden expresa del presidente Gustavo Petro.

Esto llegó a oídos del candidato presidencial que se desligó del actuar del viceministro indicando que no sabía de ello y que solo fue hasta “las últimas horas” de este viernes que lo supo.

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“Mi campaña ha tenido conocimiento de que en días pasados, el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña electoral”, comenzó diciendo Cepeda a través de un breve comunicado en su cuenta de X.

Y agregó que “no tenía ningún conocimiento de dicha labor de publicidad digital, y solamente me ha sido informada en las últimas horas”.

Ante esto, el senador del Pacto Histórico afirmó que siguiendo sus principios políticos “manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”.

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La intervención en política por parte de servidores públicos, especialmente aquellos con autoridad civil, judicial o electoral, está prohibida en Colombia, constituyendo una falta disciplinaria gravísima y un delito, según el Código Penal y la Ley de Garantías Electorales.