El Invima lanzó una alerta sanitaria luego de encontrar que un producto que se vende como “café orgánico” es totalmente falso por lo que orientó a la ciudadanía a no comercializarlo, comprarlo y en caso de que ya lo tenga en su poder, abstenerse de consumirlo.

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“Este producto no está aprobado por este Instituto como suplemento alimenticio, suplemento dietario y/o fitoterapéutico, incumpliendo con la normatividad sanitaria vigente según el Decreto 3249 de 2006”, señaló el Invima sobre el supuesto producto que se comercializa bajo el nombre de “Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten”.

Además, el supuesto café orgánico es vendido bajo un registro sanitario falso (RTCA5388602) y una notificación sanitaria también fraudulenta (NSA-1932041-2020), “los cuales no han sido otorgados por el Invima, incumpliendo con la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas”.

Cortesía El producto fraudulento es comercialziado bajo el nombre de "Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten".

El producto está siendo promocionado en plataformas de comercio electrónico bajo la promesa de ser un quemador de grasa, declarando propiedades en salud, preventivas, curativas y/o terapéuticas, entre las que se encuentra, el fortalecimiento del sistema inmunológico, reducción del nivel de colesterol y triglicéridos, elimina la gastritis, regenera la flora intestinal entre otras declaraciones.

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Debido a esto, el Invima solicitó a la población abstenerse de adquirir el producto e instó a los establecimientos distribuidores y comercializadores a no venderlo. “En caso de evidenciarse en el mercado, será sujeto de la aplicación de medidas sanitarias de seguridad”.

“La comercialización de alimentos y bebidas tanto en establecimientos físicos y comercio en línea a través de plataformas electrónicas y redes sociales deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente en Colombia”. precisa la alerta.

Asimismo, se refirieron a las autoridades competentes en aspectos de ilegalidad a las que llamaron a intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control, en el marco de su competencia en aquellos lugares no autorizados y en sitios que están fuera de la vigilancia del Invima y de las entidades territoriales de salud.

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Para las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales la orden es clara: realizar la búsqueda activa del producto CAFÉ VERDE ORGÁNICO ALTO CONTENIDO EN FIBRA NATURAL LIBRE DE GLUTEN, relacionado en la presente alerta; realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia que potencialmente puedan comercializar este producto y tomar las medidas sanitarias a que haya lugar; dar a conocer la alerta sanitaria del Invima en los medios de comunicación que tengan disponibles (página web, redes sociales, entre otros); e informar al Invima en caso de encontrar este producto.