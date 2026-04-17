El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció públicamente que existiría un presunto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

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La denuncia fue difundida a través de su cuenta en X, donde afirmó que la información habría sido suministrada por supuestos “interlocutores” del grupo armado.

En su mensaje, Uribe señaló directamente a alias Pablito y a Antonio García como responsables de un supuesto intento de magnicidio.

Además, vinculó estas afirmaciones con el panorama político actual, mencionando al senador Iván Cepeda y al presidente Gustavo Petro en el contexto de sus críticas a la política de “Paz Total”.

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“Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia;

Dan la orden de votar por Iván Cepeda para imponerlo como presidente en primera vuelta”, expresó.

Máxima Alerta para proteger a Paloma Valencia



De Interlocutores del ELN recibo esta información:



Los cabecillas Pablito Arauca y Antonio García son los responsables directos de un intento de magnicidio contra Paloma Valencia;

Dan la orden de votar por Iván Cepeda para… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 17, 2026

Cabe recordar que el pasado 12 de abril, Valencia ya había alertado sobre amenazas en su contra. Posteriormente, explicó que su equipo de seguridad sostuvo reuniones con representantes del Gobierno para revisar su situación y definir medidas de protección.

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A estas denuncias se sumó recientemente el abogado y también aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien afirmó haber recibido intimidaciones.

En paralelo, este viernes el presidente Petro informó que entregó a la CIA datos relacionados con un presunto plan para atentar contra Iván Cepeda, lo que agrega tensión al escenario político y de seguridad en el país.