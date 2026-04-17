La opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo este viernes desde España que le “suenan a amenaza” las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre una posible “vendetta política” en Venezuela con el regreso de ella al país.

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En una entrevista en suelo español con ‘RTVE’ y la agencia de noticias ‘EFE’, el mandatario señaló que entre el pueblo venezolano “existe un gran temor” por el eventual regreso de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en medio de un operativo del ejército de Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

“En Venezuela existe dentro un gran temor del pueblo y es que regrese Corina y haga lo que sucedió en Colombia, que los venezolanos saben directamente cómo fue. En Colombia, a mediados del siglo XX, murieron 300 mil colombianos. Los liberales, que eran la mayoría del pueblo y habían visto cómo mataban en el 48 a su líder, Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, se fueron a las armas después de recibir agresiones y el hecho dejó 300 mil colombianos muertos”, sostuvo Petro.

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Agregó que “allá en Venezuela saben eso y tienen temor de que eso ocurra, una especia de vendetta política”.

También planteó la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante “uno o dos años” un gobierno común para generar confianza entre ambas partes.

“Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza”, sostuvo Petro, para quien esta etapa de uno o dos años permitiría desembocar luego en “unas elecciones libres de verdad”.

En respuesta, María Corina Machado, la figura más visible de la posición venezolana, señaló a Gustavo Petro de estar incitando la violencia en Venezuela con ese tipo de declaraciones.

“Eso lo que suena es una amenaza del señor Petro. Si hay algo que tenemos claro los venezolanos es que hemos enfrentado la violencia política, la persecución, la tortura, de un régimen que le tiene miedo a la gente (...) el señor Petro no debería estar alertando, amenazando o azuzando la violencia en nuestro país”, afirmó.

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La líder política añadió: “Si algo queremos superar nosotros son precisamente los años de violencia del chavismo y lo queremos además resolver de una manera que en democracia no tiene posibilidad de adversar, que es por una vía electoral, entonces ¿cuál es el miedo a una elección?”.