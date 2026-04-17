El caso Colmenares ha tenido en vilo al país desde 2010, cuando ocurrió el crimen de Luis Andrés Colmenares, un joven estudiante de la Universidad de Los Andes, que apareció muerto en el caño El Virrey, en Bogotá, en plena celebración de Halloween, el 31 de octubre de ese año.

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Colmenares había asistido a una fiesta de disfraces junto a sus amigos y compañeros de la universidad, sin embargo murió en extrañas circunstancias, que hasta el día de hoy no se conocen con certeza.

El pasado 16 de abril, la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y decretó la extinción de la acción penal, por prescripción, a favor de Jessy Quintero, señaladas como responsables del crimen de Luis Andrés Colmenares.

Cabe recordar que Laura Moreno, quien era novia de Colmenares en ese entonces, fue acusada como supuesta partícipe del crimen, mientras que Jessy Quintero, amiga de ambos, fue señalada de supuesto encubrimiento. El principal acusado de la Fiscalía, Carlos Cárdenas, fue absuelto en 2014.

La determinación, adoptada al resolver los recursos de casación presentados por la representación de las víctimas y el Ministerio Público, cierra definitivamente el proceso penal tras más de una década de investigaciones.

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Tras el fallo de la Corte que las declaró inocentes, la madre de Luis Andrés, Oneida Escobar, expresó su inconformidad con el veredicto y cuestionó el actuar de la justicia en el proceso de su hijo.

“Vengo representando a muchas mamás que hemos llorado a nuestros hijos, que hemos luchado por la justicia y que la justicia nos ha fallado. Hoy estoy representando a todas esas mamás que ven cómo han asesinado a nuestros hijos y que en Colombia no pasa nada”, manifestó.

La mujer aseguró, antes de ingresar al Palacio de Justicia, donde fue leído el fallo, que: “La justicia terrenal puede fallar, pero todo se lo dejo a la justicia divina. Yo sé que Dios me va a hacer justicia”, dijo, en medio de su profunda tristeza.

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Escobar indicó también que, junto a su equipo jurídico, evaluará los pasos a seguir para buscar la verdad y la reparación, luego de que la decisión de la Corte dejara sin efectos las pretensiones de modificar los fallos previos.