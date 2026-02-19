El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria tras detectar irregularidades en la calidad microbiológica de un producto cosmético comercializado en Colombia.

La medida ordenó el retiro inmediato del mercado de la “Delicada espuma limpiadora” de la marca Ecotú, correspondiente al lote 2506022 y con registro sanitario NSOC81756-17CO, luego de evidenciar resultados fuera de los parámetros permitidos para este tipo de productos.

¿Qué encontró el Invima en la espuma de Ecotú?

Según informó la entidad, los análisis realizados en labores de inspección y control arrojaron niveles superiores a los establecidos en el recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales. Esta alteración representa un incumplimiento de los estándares de calidad exigidos para productos de uso cosmético.

La decisión se fundamenta en lo dispuesto por la Resolución 2120 de 2019, que regula los criterios microbiológicos aplicables a este tipo de artículos.

El Invima pidió a quienes hayan adquirido o estén utilizando este producto: suspender de inmediato su uso, reportar cualquier reacción adversa o evento no esperado a través de los canales oficiales de la entidad e informar a las autoridades sanitarias si conocen establecimientos donde aún se comercialice el lote señalado.

Asimismo, la entidad también solicitó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales reforzar las actividades de inspección en establecimientos que puedan estar distribuyendo el producto.

Además, advirtió a los comercios abstenerse de vender el lote afectado, ya que podrían enfrentar medidas sanitarias y sanciones administrativas en caso de incumplimiento.