El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el que busca que se revoque la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026.

El ejecutivo sostiene que la medida cautelar adoptada por el alto tribunal desborda los alcances legales y genera un impacto negativo en el interés general, al frenar temporalmente los efectos del incremento salarial decretado para este año.

La decisión judicial, emitida el pasado 13 de febrero, se produjo en el marco del estudio de una demanda que solicita la nulidad del decreto que estableció un aumento del 23,7 % en el salario mínimo, dejándolo en $1.750.905 y en $2.000.000 con el auxilio de transporte incluido.

La subida del 23,7 %, anunciada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, superó las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del mínimo del 16 %, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7 %.

Esa decisión fue criticada desde diversos sectores que consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social o los copagos de la salud, entre otros, lo que acabará impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.