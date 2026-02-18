La Superintendencia Nacional de Salud anunció a través de un comunicado este miércoles 18 de febrero el inicio de una auditoría focalizada tras la muerte del niño Kevin Acosta, de 7 años, quien padecía hemofilia A severa y falleció luego de meses de espera por su tratamiento.

El ente de control informó que la investigación abarcará el proceso integral de atención del menor, incluyendo posibles barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS.

A través de un comunicado, la entidad expresó que “lamenta el fallecimiento del menor Kevin Acosta Pico y anuncia acciones de inspección y vigilancia en relación con su atención en el sistema de salud”. Asimismo, confirmó que el niño falleció el pasado 13 de febrero en Bogotá, tras presentar “complicaciones derivadas de su condición de hemofilia A severa, complicadas por siniestros y un evento de trauma craneoencefálico severo”.

Según el organismo, el caso evidencia “los desafíos persistentes en la prestación oportuna de servicios de salud, particularmente en el acceso a medicamentos esenciales para enfermedades huérfanas como la hemofilia”.

La Superintendencia señaló que, de acuerdo con denuncias de la familia y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos, el menor “no recibió el medicamento profiláctico Emicizumab, comercialmente conocido como Hemlibra, durante aproximadamente dos meses, siendo Nueva EPS la entidad responsable de su atención”.

Frente a esta situación, la entidad indicó que adelanta una revisión técnica para determinar “las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de Nueva EPS”, así como el cumplimiento de protocolos, autorizaciones y suministro del tratamiento.

Finalmente, el organismo advirtió que cualquier irregularidad detectada podría derivar en sanciones y medidas correctivas, al tiempo que reiteró que “es preciso señalar al respecto que cualquier irregularidad detectada podrá derivar en sanciones administrativas y medidas correctivas conforme a la ley”.

