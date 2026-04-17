La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud Municipal, informó que ha interpuerto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra una mujer que se hace pasar por vacunadora para estafar a estudiantes de carreras del área de la salud.

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Según explicó la administración municipal en un comunicado, la señalada habría engañado a varios estudiantes mediante la aplicación de supuestas vacunas que no cuentan con ningún tipo de garantía ni respaldo sanitario.

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Agregó que la mujer se aprovechó de la necesidad que tienen los estudiantes de cumplir con esquemas de vacunación requeridos para el desarrollo de sus prácticas formativas, los cuales, en muchos casos, no están cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud y deben ser asumidos de manera particular.

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“Bajo este contexto, la falsa vacunadora ofrece dosis a menor costo, convenciendo a jóvenes y a sus padres, incurriendo en una estafa y, lo más grave, poniendo en serio riesgo la salud e integridad de quienes acceden a estos servicios ilegales”, alertó la Secretaría de Salud Municipal.

La Alcaldía aseguró que esta mujer ya se encuentra plenamente identificada y la Secretaría de Salud interpuso la respectiva denuncia penal.

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“Desde la Alcaldía de Soledad se exigen acciones contundentes para lograr su judicialización y evitar que continúe afectando a más ciudadanos”, sostuvo.

Asimismo, hizo un llamado urgente a la comunidad para que únicamente acceda a servicios de vacunación en instituciones habilitadas y reconocidas dentro del municipio, que cumplan con todos los estándares de calidad y seguridad.

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“Se reitera a la ciudadanía que ninguna persona en la calle está autorizada para cobrar por vacunas que hacen parte del esquema regular, ya que estas son gratuitas en los puntos oficiales de vacunación”, advirtió la administración municipal.