La llegada de Cristian Barrios se encuentra en veremos. Más que eso, enredada, embolatada, complicada. Casi frustrada. Al menos eso fue lo que dio a entender Fuad Char Abdala al ser consultado por EL HERALDO en medio del diálogo por el fichaje de Luis Fernando Muriel.

El accionista del club no descartó totalmente la llegada del extremo del América de Cali, pero dio a entender que la inversión en el delantero tomasino le resta posibilidades económicas al club para adquirir a Barrios como se estableció con el cuadro escarlata.

“Con la llegada de Muriel, esa operación… lo de Barrios a Junior queda un poco aplazado”, dijo Char Abdala.

Junior y América tienen un acuerdo verbal por el extremo barranquillero, pero no se han firmado documentos. Habrá que ver si en el transcurso del día la situación cambia, pero de momento parece que el arribo de Barrios se vino abajo.

El habilidoso jugador, de 27 años de edad, era el reemplazo de José Enamorado, que se encuentra a poco de convertirse en jugador del Gremio de Brasil.

Barrios es el jugador del fútbol colombiano que más se acerca al estilo de Enamorado.

Fuad Char confirmó que el delantero uruguayo Matías Arezo y otros nombres charrúas que estaban en el sonajero, no están en los planes rojiblancos.

“Teníamos unas opciones de delanteros uruguayos, pero apareció lo de Muriel y ya todo eso se descartó. Hicimos un gran esfuerzo económico”, afirmó.