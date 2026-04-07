Lo dice con total seguridad: “Cartagena está en modo Junior-Palmeiras”. Carlos Caballero, periodista del diario El Universal, de la capital de Bolívar, dice que allá “no se habla de otra cosa que no sea el partido de Copa Libertadores”.

Leer también: Junior ya entrenó en el estadio Jaime Morón, de Cartagena

La expectativa es total por el duelo que ‘el Tiburón’ sostendrá con ‘el Verdao’, este miércoles, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Jaime Morón, en la primera jornada del Grupo F del torneo continental.

No es simplemente una sensación o impresión por lo que se comenta en las calles y en las redes sociales, la efervescencia alrededor del debut de los rojiblancos en la Libertadores 2026 se ve reflejada en la venta de entradas: ya no hay para las tribunas de sur, norte y oriental. Solo queda boletería de la gradería de occidental.

La información fue confirmada a EL HERALDO por el propio Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo de Junior.

Leer también: Cartagena recibe al Palmeiras con muestra folclórica

El aforo del escenario futbolero de los cartageneros es de 17.700 personas. Junior comercializó 10.055 abonos, el resto de espectadores ingresará a través de la adquisición de boletas sueltas.

Caballero afirma que ya se está “moviendo fuertemente la reventa” en los alrededores del estadio y en otros puntos de la ciudad donde se suelen ofrecer tiquetes para los diferentes espectáculos.

Leer también: Uno de los dolores de cabeza de Alfredo Arias: ¿quién será el delantero de Junior ante Palmeiras?

Las barras y muchos hinchas independientes de Junior se desplazarán hacia Cartagena el miércoles en la mañana y en el transcurso de la tarde. Los Kuervos y el Frente Rojiblanco tienen varios buses disponibles para trasladar a sus integrantes.

Leer también: La camisa del Junior, un símbolo de identidad para el barranquillero

Ya los planteles de Junior y Palmeiras se encuentran en sus sitios de concentración en ‘la Heroica’ y solo esperan la hora cero para que ruede el balón.