Fue una bienvenida amable para el Palmeiras. Cartagena recibió con música y baile al rival de Junior en el partido que se disputará este miércoles, a partir de las 7:30 p. m., en el estadio Jaime Morón León, en la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

En medio de una muestra folclórica presentada por el grupo Danza Bolívar y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias, el técnico Abel Ferreira, jugadores que dirige y toda la delegación del ‘Verdao’ caminaron por el aeropuerto Rafael Núñez, de ‘la Heroica’, tras aterrizar en un vuelo chárter.

Primeiras imagens do Palmeiras no Aeroporto Rafael Nuñez da cidade da Cartagena, Colombia. pic.twitter.com/Q9WPVjKnZ2 — Tu tío Lucho (@TuTioLucho) April 7, 2026

Los integrantes del encopetado equipo brasileño, que suma tres títulos de Libertadores (1999, 2020, 2021) y que actualmente lidera la tabla de posiciones del Torneo Brasileirao, el más importante en el país de la samba, llegaron a las 8:45 p. m., procedentes de la ciudad Salvador de Bahía, donde el domingo pasado derrotaron 2-1 al Bahía en la mencionada competencia local, con un tanto de gran factura del colombiano Jhon Arias y un gol en contra del defensor argentino Santiago Ramos.

Arias fue uno de los futbolistas más reconocidos y aclamados por los hinchas que se acercaron al terminal aéreo de los cartageneros para darle la bienvenida al conjunto paulista.

El jugador correspondió levantando la mano a quienes lo saludaban. Algunos de sus compañeros firmaron autógrafos.

Dos jóvenes que aseguraban ser colombo-brasileños que llegaron a la capital bolivarense desde Leticia, Amazonas, fueron los más entusiastas con el arribo del ‘Verdao’.

“Palmeiras es felicidad y pasión. Vinimos a verlo y a apoyarlos. Espero que todos puedan disfrutar este espectáculo”, declaró uno de los hinchas de doble nacionalidad a varios periodistas que alcanzaron a abordarlos.

Mezclando español con portugués, los dos fanáticos atendieron a los medios y gritaron los nombres de los ‘players’ del Palmeiras.

A ritmo de fandango, porro y cumbia, los pupilos de Ferreira avanzaron y se subieron en el bus que los trasladó desde el aeropuerto Rafael Núñez hasta el sitio de hospedaje, el hotel Holiday Inn.

Es muy probable que la escuadra brasileña entrene este martes en las canchas del Colegio Jorge Washington.

En la mañana del lunes, previo al viaje, el plantel entrenó en dos grupos. Según información del equipo de comunicaciones del club, aquellos que jugaron más de 45 minutos ante Bahía, recibieron masajes y realizaron ejercicios de recuperación, mientras los otros desarrollaron trabajos técnicos de pases, marcaje con objetivos definidos por el cuerpo técnico y partidos de seis contra seis en un campo reducido.