Nos vemos luego, Liga. Junior se olvidó momentáneamente de la principal competencia colombiana y se enfocó completamente en la Copa Libertadores 2026, en la cual debutará frente al Palmeiras, este miércoles, en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, a partir de las 7:30 p. m., en la primera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

Los rojiblancos, con un grupo 23 jugadores de los 25 profesionales que tiene inscritos en la Dimayor y en la Conmebol, arribaron a la capital de Bolívar.

No están en la lista de convocados Cristian Barrios, que no se pudo recuperar de una lesión que viene arrastrando, ni Jhon Navia, por decisión técnica, ni los siete juveniles que están incluidos en el plantel total de ambos torneos.

En la Libertadores se pueden planillar 23 futbolistas en cada partido, mientras en la Dimayor apenas 20, y dos deben ser de la categoría sub-20.

Los ‘Tiburones’ llegaron a ‘la Heroica’ este lunes en la tarde, en su bus, a través de la Vía al Mar. Al entrar en territorio cartagenero, de inmediato se desplazaron hacia el estadio Jaime Morón, donde hicieron el reconocimiento del gramado, del nuevo camerino local y de todo el escenario, que quedó en condiciones óptimas para el desafío internacional.

El alcalde de ‘la Fantástica’, Dumek Turbay, junto al secretario de Deportes, Campo Elías Terán, se encargó de darles la bienvenida a todos los integrantes del club caribeño.

Turbay y Campo se reunieron en el terreno de juego con el cuerpo técnico, los jugadores y el gerente general de Junior para manifestarles una vez más que Cartagena está abierta de brazos y feliz por la llegada del conjunto tiburón y de la Copa Libertadores.

Después, Arias y sus dirigidos empezaron a practicar con la mira puesta plenamente en el Palmeiras. En el colectivo existe optimismo y confianza en conseguir una victoria, aunque reconocen que el adversario es de suma exigencia y jerarquía.

Junior se hospedará en el hotel Radisson. Este martes entrenará en la sede del Real Cartagena.

La lista completa de jugadores que Junior desplazó al ‘Corralito de Piedra’ es la siguiente:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Laterales: Jhomier Guerrero, Edwin Herrera y Yeison Suárez.

Defensas centrales: Jermein Peña, Daniel Rivera, Lucas Monzón y Jean Pestaña.

Volantes y extremos: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Harold Rivera, Yimmi Chará, Jánnenson Sarmiento, Kevin Pérez, Bryan Castrillón y Joel Canchimbo.

Delanteros: Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y Guillermo Paiva.