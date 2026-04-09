Las rejas no fueron garantía de seguridad para Omar Acuña Machado. Este miércoles en la tarde, el joven de 27 años fue atacado al interior de su celda en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EMPSC del barrio El Bosque, en Barranquilla, y murió a causa de las heridas que le propinaron en la región frontal con objetos cortopunzantes y contundentes.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 3:50 de la tarde en el pasillo de uno de los pabellones del centro carcelario. Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, el responsable del crimen sería el también recluso Francisco Palacio Méndez, quien habría actuado movido por la sed de venganza tras el asesinato de su hermana, crimen que al parecer atribuía a Acuña Machado.

Palacio Méndez no es un rostro desconocido para la justicia. El hombre registra cinco anotaciones judiciales en el SPOA por delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, homicidio y concierto para delinquir, y al momento de los hechos cumplía condena precisamente por los dos últimos delitos.

Omar Acuña Machado, por su parte, contaba igualmente con cinco anotaciones judiciales en el sistema penal por concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y homicidio, delito por el cual se encontraba privado de la libertad con medida de aseguramiento al momento de ser atacado.

El Instituto Nacional de Medicina Legal se hizo presente en el penal para el levantamiento del cuerpo. El INPEC y la Fiscalía General de la Nación adelantan las investigaciones para establecer en detalle las circunstancias del hecho y determinar si existieron cómplices o si hubo fallas en los protocolos de seguridad internos del establecimiento.