La victoria lo dejó tranquilo, pero no deja de resaltar las cosas en las que todavía sigue fallando su equipo. El entrenador Alfredo Arias compartió sus sensaciones luego de la victoria 1-0 de Junior ante Internacional de Bogotá, este domingo, en el estadio Metropolitano de Techo.

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El timonel afirmó que lo que hicieron en el primer tiempo era lo que habían planeado y que debido a la falta de contundencia terminaron sufriendo, sin embargo, contaron con la soberbia actuación de Mauro Silveira, la figura de la cancha.

“Felicitar a mis jugadores. Hicieron un partido como el que había que hacer, no era fácil porque era un rival que estaba invicto de local. Estamos en un plano de humildad, de saber que no nos sobra nada. Tenemos cuatro jugadores lesionados que no se han podido sumar. Sentí que el partido estaba en lo que queríamos si hubiésemos hecho los goles en el primer tiempo. Tuvimos dos o tres chances claras y luego no es el partido que quiero porque nos salvamos mucho gracias a nuestro arquero”, destacó en la rueda de prensa.

Siguiendo esa misma línea, el estratega rojiblanco señaló las cosas positivas que, para él, hicieron bien, sobre todo en esa primera etapa.

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“En el primer tiempo fue el partido que planificamos, no pudimos convertir un gol y tuvimos que sufrirlo. Jugar acá en Bogotá para Junior requiere mucho y hace años el equipo no ganaba dos juegos en Bogotá. No veníamos jugando bien, el partido pasado fue una muestra de carácter de mis jugadores para posicionarse y aspirarle a más”, señaló.

“En el primer tiempo jugamos mejor que el rival y merecíamos irnos con un gol a favor, no lo convertimos y eso nos puso a sufrir y nuestro arquero fue figura. Vamos recuperando jugadores. Nos quedan todavía cuatro jugadores más. Ya se viene esa competencia doble en poquitos días, no queremos perder ningún punto en lo local porque necesitamos clasificar para ir a las finales”, complementó.

El uruguayo expresó que el conseguir el segundo triunfo consecutivo es algo que los refuerza anímicamente para lo que viene.

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“El ganar siempre te refuerza lo anímico, el momento psicológico. Nos propusimos que teníamos que salir a ganar estos dos últimos partidos. Nuestra intención fue la de ganar, no lo conseguimos en los minutos que lo buscamos y luego tuvimos que sufrir”, manifestó.

Por último, Alfredo Arias explicó lo que les dijo a sus futbolistas en el entretiempo y destacó que tiene un “gran grupo”.

“Hablamos de las cosas buenas que habíamos hecho, que debíamos explotar la espalda de los defensas, ser mejores en definición. En el segundo tiempo no lo pudimos hacer, porque el desgaste era grande. En el segundo tiempo tuvimos que defendernos bastante porque el rival juega bien. Las indicaciones siempre son las de tratar de corregir las cosas puntuales. El mérito siempre lo tienen los jugadores. Tengo un buen plantel, unas buenas personas, un grupo que quiere ir por más y que sabe que si tiene la actitud y el esfuerzo para ir, sabe que tiene la capacidad”, concluyó.