Por fin volvió a aparecer. Por fin se sacudió. Y justo cuando su equipo más lo necesitaba. Luis Fernando Muriel se vistió de héroe al anotar el gol del triunfo con el que Junior venció 1-0 a Internacional de Bogotá, este domingo, en el estadio Metropolitano de Techo.

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El delantero, que llevaba cinco partidos sin anotar y con un bajo rendimiento, explicó que esto es lo que busca y que no le teme a las críticas que le puedan hacer.

“Contento por el gol, pero no solo por eso, sino porque nos da una victoria importantísima ante un rival que venía haciendo cosas importantes. Llevarnos la victoria es importante para nosotros, porque le sacamos una ventaja a este equipo en la tabla. Las críticas ayudan siempre, estoy abierto a todo lo que me puede ayudar a crecer y a mejorar. Sé con la etiqueta que llegué al fútbol colombiano, estoy haciendo todo lo posible para colocarme de la mejor manera lo más pronto posible. Gracias a Dios he marcado algunos goles, que es bueno, porque eso me genera confianza. Quiero convertir esas críticas poco a poco en halagos y que los goles nos ayuden a conseguir la victoria”, manifestó en rueda de prensa.

El atacante, que ya lleva seis goles y es el goleador del club en la presente Liga, explicó lo que le dijo que el entrenador Alfredo Arias cuando iba a ingresar al campo de juego.

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“El profe lo que nos pide siempre es la entrega, la buena actitud, no solo en el momento de entrar, sino en lo que habla en la semana o antes de los partidos. Siempre ha hecho mucho énfasis en que el jugador suplente a veces es más importante que el titular. Esto es algo que tengo presente, lo tengo claro. Trato de interpretar mi rol desde donde me toque, de la mejor manera aportar para ayudar al equipo. Tratando de mejorar para que los minutos puedan ser más y ayudar con estas actuaciones, con goles y puntos”, comentó.

Por último, Luis Fernando Muriel no ocultó su emoción por el próximo partido que tendrá ante el Deportivo Cali, club con el cual debutó y se dio a conocer en el fútbol.

“Con mucha emoción. Todos saben lo que significa el Deportivo Cali para mí y mi carrera. Siempre les deseo lo mejor, porque me brindó la oportunidad de saltar en el fútbol colombiano. Es un equipo al que estimo mucho. Esta semana seguro será muy emocionante para mí, esperando el partido. Con emoción, con las ganas de ganar, porque con un triunfo ante el Cali quedamos con pie y medio en la siguiente ronda. Ante Palmeiras será un partido importante y llegar con ese golpe anímico de tres victorias, Dios mediante consiguiéndola ante el Cali, será importante para nosotros. Lo vivo con mucha emoción”, concluyó.