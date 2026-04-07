La camiseta del Junior no es solo una prenda deportiva, es un símbolo de Barranquilla, una forma de hablar, de caminar, de hacerse notar incluso cuando se está lejos de casa.

Leer también: “Luis Díaz abraza el caos y lo convierte en algo muy peligroso”: Vincent Kompany

Porque el barranquillero, ese que convierte cualquier esquina en fiesta, no siempre necesita decir que lo es. A veces basta con ponerse la camisa de su equipo. Desde hace casi un siglo, esas franjas rojas y blancas han sido más que un diseño: nacieron de influencias europeas, se consolidaron como identidad en 1929 y terminaron convirtiéndose en un símbolo que atraviesa generaciones. Con el tiempo, dejaron de ser solo los colores de un club para representar algo más amplio: la mezcla social, la alegría colectiva, la forma caribe de entender la vida.

¿Por qué rojiblanca?

La identidad rojiblanca del Junior tiene sus raíces en los orígenes mismos del fútbol. Según relató hace unos años Carmen Mejía Lavalle (q.e.p.d.)., hija de Micaela Lavalle —fundadora del club—, en diálogo con EL HERALDO, la influencia inglesa, de alguna manera, fue determinante en los primeros años: “Los uniformes van a ser como la bandera inglesa, porque los ingleses fueron los que trajeron el fútbol”.

Aquellos trabajadores británicos que llegaron a construir el tren entre Puerto Colombia y Barranquilla aprovechaban sus descansos para jugar con cocos secos, despertando la curiosidad de los locales.

Leer más: Arbeloa: “Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid”

Sin embargo, los tradicionales bastones rojos no estuvieron presentes desde el inicio. Fue tiempo después, en un partido ante un equipo que vestía completamente de blanco, cuando surgió la necesidad de diferenciarse. “La solución fue una camiseta con rayas rojas y blancas”, contó Carmen Mejía.

Se relata en el libro Una historia de diamantes, escrito por el periodista barranquillero Ahmed Aguirre Acuña, que en 1929, tres años después ingresar a la Liga de Fútbol del Atlántico, cuando comenzó a jugar en primera categoría, Juventud Junior (nombre inicial) se identificaba “con una camiseta blanca con una gran J en el pecho y pantaloneta azul”.

El rojiblanco representó a Juventud Junior por primera vez, relatan las letras de Aguirre Acuña, ese mismo año en un partido en el Estadio Moderno ante Monumentos del Juventud. Ambos salieron a la cancha con camisetas blancas y el árbitro ordenó al equipo de doña Micaela cambio de camiseta. Utilizaron las del Club Atlántico, a rayas horizontales rojas y blancas. Desde entonces se adoptaron esos colores en la casaca del ahora Junior. Una elección que terminó marcando para siempre la identidad del club y dando origen a la icónica casaca.

Un símbolo en el exterior

Hay ciudades donde el fútbol es importante. En Barranquilla, el Junior es otra cosa. Es familia, es conversación diaria, es punto de encuentro. Por eso su camiseta no se queda en el estadio: viaja en buses, cruza aeropuertos, aparece en playas extranjeras y se cuela en fotos de colombianos por el mundo. Se puede ver en Madrid, en Nueva York o en Buenos Aires, como una bandera no oficial que identifica a quien la porta incluso antes de que abra la boca.

Leer también: Harry Kane se entrena con normalidad y jugará ante el Real Madrid

No es casualidad. Cada detalle ha sido pensado como un reflejo de la ciudad. Los colores rojo y blanco, constantes en el tiempo, representan la pasión y el compromiso de una hinchada que se reconoce en ellos. Y cuando el diseño se mezcla con referencias más directas a Barranquilla —como los colores de su bandera en ediciones especiales, como la tercera equipación actual— la camiseta se convierte en una declaración de identidad regional, casi política, casi emocional. Vestirla es llevar un pedazo de historia, pero también una forma de ser.

En otras regiones del país, basta verla para que aparezca la etiqueta inmediata: “costeño”. Y dentro de esa palabra, muchas veces, “barranquillero”. Porque la del Junior carga con algo que pocas camisetas logran: un carácter cultural reconocible. No es solo fútbol; es música, es calor, es picardía, es desparpajo.

En el exterior, esa identificación se vuelve aún más potente. El colombiano puede confundirse entre acentos y ciudades, pero la rojiblanca no. Es una pista clara, una señal inequívoca. Como si el barranquillero, lejos de su tierra, necesitara recordar —y mostrar— de dónde viene. Y entonces la camiseta aparece, como una segunda piel, como un escudo emocional.

Cortesía El sentimiento por Junior está en todo el mundo.

“La camiseta del Junior, para muchos, puede ser solamente algo que identifique a un equipo, pero para mí va más allá, es mucho más que eso, es mi historia, mi gente, mi casa. Esos colores no solo son simplemente colores, son recuerdos, son los domingos llenos de emociones, el calor de Barranquilla, mi familia, mis raíces, mis panas, las pateadas en el barrio. Todo lo que me formó y lo que me hizo ser quien soy hoy”, afirma Javier Enrique Díaz Barranco, de 43 años, quien reside desde hace 12 años en Mount Arlington, New Jersey, en los Estados Unidos.

“Cada vez que veo una camiseta del Junior acá es como si algo se encendiera, como si por un momento yo dejara de estar aquí y volviera a Barranquilla, donde espero regresar y quedarme para siempre. Esa camiseta no se usa, se siente, es como tu piel, la lleva uno en el alma. Por eso yo digo que no es solo fútbol, es una identidad, es orgullo, es amor por lo que yo soy y de dónde vengo, y eso nadie me lo puede quitar”, agrega.

Cortesía La pasión por Junior está en todas partes del mundo.

“Yo tengo 20 años viviendo en Toronto, Canadá. Aquí no tenemos mucho verano, siempre uno tiene que estar con abrigo y chaqueta, pero apenas llega el bendito verano yo de una me engancho mi camiseta Junior. Esa es mi identificación acá. Incluso, muchas veces viajo a otros países y siempre me voy con mi familia uniformados con la camiseta de Junior. La gente nos mira y yo orgulloso con mi rojiblanca puesta. Cuando me la pongo acá en Toronto y otro colombiano me ve, de una me dice: –Barranquillero, costeño–, eso me gusta, me hace sentir feliz. Esa camiseta para mí es lo máximo, estemos mal o estemos bien yo siempre me la voy a poner con orgullo”, afirma Ramiro Montes González, de 51 años.

Quizás por eso la pregunta no es si los colores del Junior identifican al barranquillero. La verdadera cuestión es si existe hoy otra prenda que lo haga con tanta fuerza. Porque en esas rayas no solo está un equipo, está una ciudad entera latiendo, viajando y haciéndose visible en cualquier lugar del mundo.