Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se entrenó este lunes junto al resto del grupo y apunta al once de su equipo para enfrentarse al Real Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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El jugador británico se lesionó un tobillo durante un entrenamiento con Inglaterra. Se perdió el choque de su selección ante Japón y tampoco se enfrentó al Friburgo el pasado sábado en la Bundeslita. Saltaron las alarmas en el Bayern y se han apagado a 24 horas de jugar contra el Real Madrid.

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El club bávaro publicó en su página web que Kane se entrenó con normalidad antes de viajar a Madrid. De este modo, el técnico Vincent Kompany recupera a uno de sus jugadores más importantes que acumula esta temporada 48 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones.