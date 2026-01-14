No estaban listos para la foto. Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios no aparecieron en la presentación oficial del Junior 2026 porque todavía tienen algunos detallitos y trámites por resolver, según palabras de Fuad Char Abdala, accionista del club.

No son todos los que están ni están todos los que son. Así se puede resumir la foto que se tomó a jugadores y cuerpo técnico durante ‘La noche del campeón’, el evento que se realizó en el Pabellón de Cristal, del Malecón del Río, para homenajear a los gestores de la undécima estrella del club y al mismo tiempo presentar las nuevas caras con miras a la temporada 2026.

Jean Pestaña, Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento y Kevin Pérez fueron los únicos jugadores que se pudieron mostrar oficialmente como nuevos rojiblancos y posaron en la imagen, en la que también se ven futbolistas que conformaron la nómina campeona, pero no serán tenidos en cuenta para este curso.

Los refuerzos de Junior para este primer semestre de 2026. pic.twitter.com/yjpiz1gwcJ — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 14, 2026

Barrios y Muriel, los nombres que más expectativa despiertan, no estuvieron en el lente de los reporteros gráficos ni un solo segundo del evento.

“Ya está terminado (el fichaje de Muriel). De los exámenes médicos quedaron pendientes algunas cositas que querían revisar. No lo podemos presentar todavía, pero vamos a anunciar que ya todo está avanzado. No creo que tenga algún problema físico. La parte contractual está completamente terminada con el jugador, con el equipo y la Major League Soccer (MLS)”, explicó Fuad Char sobre Muriel antes del inicio de la gala del campeón.

“Lo de Cristian Barrios también está terminado, faltan los exámenes médicos nada más. Debe llegar mañana (este miércoles). Estaba en Cali”, dijo el ex senador sobre el extremo que venía jugando en América.

Orlando Amador/El Heraldo Los jugadores de Junior en el evento que homenajeó a los campeones de 2025 y que sirvió para presentar las nuevas caras para la temporada 2025.

Ya en pleno evento, cuando se presentaron los otros refuerzos, Pestaña, Ríos Sarmiento y Pérez, muchos de los presentes aguardaban que viniera la sorpresa y una presentación especial de Muriel y Barrios, pero Melissa Martínez y Sebastián Viera, maestros de ceremonia, se encargaron de aterrizar a todo el mundo.

“Tramitología que se vive. Infortunadamente, estos días de puente de Reyes han dificultado un poco que se habilite alguna documentación que se necesitaba para que en esta noche pudiesen estar ya con nosotros Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios, pero el proceso administrativo y médico avanza de manera positiva conforme a lo establecido. En las próximas horas podremos hacer el anuncio oficial a través de las redes sociales de Junior”, comentó la reconocida periodista.

“Hay que tener un poquito de paciencia, somos un poquito impacientes a veces, pero hay que respetar los tiempos, ya vamos a tener a los dos nuevos refuerzos y los vamos a aplaudir de la misma forma en que aplaudimos a todos estos grandes jugadores”, apuntó el legendario ex arquero uruguayo, el futbolista más ganador en la historia de la escuadra caribeña.

Al final del acto preparado por Junior, los periodistas volvieron a abordar a Char Abdala y a preguntarle por las ausencias de Barrios y Muriel, y el accionista rojiblanco ratificó lo expresado inicialmente.

“Por cuestiones de los exámenes médicos en el caso de Muriel. En el caso de Barrios porque solo se cerró la operación ayer (lunes) y todavía está en Cali. Llega mañana (miércoles) para los exámenes”, puntualizó al respecto en diálogo con Ernesto Herrera, de Directv.

Otros ausentes en ‘La noche del campeón’ fueron Giovanni Hernández y Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, dos volantes creativos que dejaron huella y un par de títulos cada uno. Ambos habían sido anunciados como invitados especiales.

Julio Avelino Comesaña, Jesús María ‘Toto’ Rubio y Rafael Reyes, otros inolvidables de la historia juniorista, sí asistieron y compartieron.

Tres leyendas que dijeron presente en el homenaje a los campeones de la Liga II 2025: Julio Comesaña, ‘Toto’ Rubio y Rafael Reyes, gestores de la primera estrella de Junior. Foto Orlando Amador de @elheraldoco pic.twitter.com/vTJhpCBILn — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 14, 2026

‘Tití’ Rodríguez y Jhon Fredy Salazar se van

El delantero antioqueño Andrés Steven Rodríguez y el extremo caldense Jhon Fredy Salazar no estuvieron presentes en el evento.

‘Tití, que ya había expresado al cuerpo técnico y a los directivos su deseo de salir del club, fue cedido a préstamo al Deportivo Cali, una operación de la cual se venía hablando hace rato, mientras Salazar, en un negocio similar, se marcha al Atlético Bucaramanga.

Fuad Char confirmó las dos informaciones. Así las cosas, solo queda un cupo por definir en la nómina de 25 jugadores de Junior. Hay 24 seguros.

¿El último cupo es para Carlos Bacca?

La otra casilla sería para Carlos Bacca, pero Char Abdala dice que “eso está en revisión”, porque el jugador todavía se está recuperando de una lesión.

“Es una decisión para tomar con el cuerpo técnico”, agregó.

El accionista reconoció, sin mencionar nombres específicos, que estaban viendo, junto al entrenador Alfredo Arias, la posibilidad de traer un volante mixto.