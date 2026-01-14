El mundo Junior sigue en efervescencia. En medio de ‘La noche del campeón’, un evento que festejó la conquista de la undécima estrella, el club presentó con gran expectativa e ilusión a las caras nuevas del plantel con miras al 2026.

En El Pabellón de Cristal del Malecón del Río, con la presencia de accionistas, directivos, jugadores, cuerpo técnico, autoridades, invitados especiales, periodistas y algunos fanáticos, se vivió una noche de celebración e ilusión que mantuvo a todo el juniorismo conectado.

El alcalde Alejandro Char ingresa al Pabellón de Cristal para el Homenaje a los Campeones de Junior junto al periodista español Cristóbal Soria, invitado especial al evento. pic.twitter.com/FhidCothvV — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 14, 2026

Los videos de los goles, jugadas y celebraciones del reciente título, erizaron y conmovieron a más de uno. Los protagonistas de esa gesta recibieron su homenaje y se llevaron una pequeña réplica del trofeo de la Liga II 2025.

Arrancó el evento ‘Homenaje a los Campeones’ con un video de los momentos más emocionantes de la obtención de la undécima estrella. pic.twitter.com/b1vZ5uwuRZ — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 14, 2026

Uno por uno fueron llamados por la reconocida periodista barranquillera Melissa Martínez y el legendario ex arquero uruguayo Sebastián Viera, el jugador más ganador en la historia de Junior.

Los grandes ausentes de la noche fueron el defensa central paraguayo Javier Báez, que no continuará en el club; el volante Didier Moreno, que ya se encuentra incorporado al Deportivo Independiente Medellín, y José Enamorado, que fue presentado ayer como nuevo integrante del Gremio de Brasil.

Cortesía Junior Sebastián Viera y Melissa Martínez fueron los maestros de ceremonia.

Fuad Char Abdala, accionista del equipo, tomó la palabra y agradeció al cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias y al grupo de jugadores por “el trabajo, esfuerzo y el carácter” para imponerse con sobrados méritos en el torneo.

El patriarca de la familia propietaria de Junior también mostró gratitud hacia la hinchada y su respaldo en los partidos cruciales de la campaña.

Antes de comenzar su discurso, bromeó al saludar a dos de sus hijos presentes en el acto, el alcalde Alejandro Char y el presidente del equipo, Antonio Char.

“Mientras Antonio piensa en la eonomía, Alex piensa en el gasto…”, apuntó jocosamente.

Orlando Amador/El Heraldo Antonio y Fuad Char con Sebastián Viera, legendario ex arquero de Junior.

Pero uno de los momentos esperados y cumbres del juego fue la aparición de los fichajes de la escuadra caribeña.

El volante y extremo baranoero Janneson Sarmiento, que llega proveniente del Unión Magdalena, cumplió su sueño y fue presentado como ‘tiburón’.

El defensa central chocoano Jean Pestaña, el volante de marca Juan David Ríos y el extremo cartagenero Kevin Pérez fueron los otros refuerzos anunciados oficialmente en el evento.

Los refuerzos de Junior para este primer semestre de 2026. pic.twitter.com/yjpiz1gwcJ — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 14, 2026

Luis Fernando Muriel, el flamante fichaje de Junior para 2025, no fue presentado por “cuestiones de trámites administrativos”, explicó Melissa Martínez.

El delantero tomasino, que llega procedente del Orlando City, también cumplirá su sueño de convertirse oficialmente en jugador de los ‘Tiburones’, pero el anuncio formal ya se hará a través de las redes sociales.

De igual manera, el del extremo barranquillero Cristian Barrios, confirmado como nueva incorporación en el mismo evento.

Ni Barrios ni Muriel asistieron a ‘La noche del campeón’.

En el evento también se presentaron los nombres de los nuevos patrocinadores del club como lo son Betplay y Colanta. Y se ratificó la permanencia de Cerveza Águila.

Los que salen

El listado de jugadores que salen de Junior es el siguiente: Jaime Acosta (será cedido a préstamo), Yéferson Moreno (será cedido a préstamo), Javier Báez (busca equipo), José Cuenú (se fue al Ferroviario de Brasil), Carlos Olmos (al Barranquilla FC), Didier Moreno (al Medellín), Carlos Esparragoza (Al Alianza de Valledupar), Diego Mendoza (iría al Cúcuta), Miguel Agámez (al Barranquilla FC), José Enamorado (al Gremio de Brasil), John Fredy Salazar (al Bucaramanga), Jesús Díaz (será cedido a préstamo), Andrés Steven Rodríguez (al Cali) y Stiwart Acuña (será cedido a préstamo).

Orlando Amador/El Heraldo Jean Pestaña y Kevin Pérez, dos de las caras nuevas de Junior, entrando al evento junto con Guillermo Celis y Bryan Castrillón.

Los que llegan

Jean Pestaña (viene de América), Juan David Ríos (de Pereira), Kevin Pérez (de Tolima), Jannenson Sarmiento (de Unión Magdalena), Cristian Barrios (de América) y Luis Fernando Muriel (de Orlando City).

En veremos: Déiber Caicedo (en recuperación de lesión) y Carlos Bacca (en recuperación de lesión).

Los 24 cupos seguros

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez (habrá un tercer guardameta sub-19).

Laterales: Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez y John Navia

Defensas centrales: Lucas Monzón, Jermein Peña, Jean Pestaña y Daniel Rivera.

Volantes y extremos: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Jesús Rivas, Fabian Ángel, Harold Rivera, Yimmi Chará, Kevin Pérez, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Jannenson Sarmiento y Cristian Barrios.

Delanteros: Luis Fernando Muriel, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez.