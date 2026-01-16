La Universidad de Córdoba y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunciaron la suscripción de una alianza estratégica para operar y fortalecer la atención integral de los niños y niñas en el departamento de Córdoba.

A través de esta alianza la alma máter asumirá la responsabilidad de operar 47 unidades de servicios entre Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y la modalidad educación inicial en el hogar, beneficiando aproximadamente a un promedio de 3.800 niños y niñas, inicialmente en los municipios de Montería y Sahagún.

Por primera vez en la historia del departamento, la operación de estos servicios de primera infancia, que tradicionalmente estaban en manos de diversos operadores privados, será liderada por una institución de educación superior pública.

El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, destacó la importancia de este reto. “Nuestro compromiso es desarrollar este proceso con los mayores niveles de transparencia y apertura. Al ser un servicio para la niñez, es profundamente humano y sensible; por ello, estaremos a la altura de esta responsabilidad, reafirmando nuestro liderazgo social frente a las comunidades”.

La intervención no solo cubrirá las necesidades básicas, sino que la universidad aportará su capacidad científica y académica como valor agregado.

El proyecto se centrará en dos componentes fundamentales: educativo y pedagógico y el nutricional.

La directora Regional del Icbf en Córdoba, Reny González Vargas, calificó esta unión como una “dupla potenciada”, al tiempo que indicó que “es un momento vital para los niños de Córdoba. Unir la fuerza científica de la academia con la experiencia innegable del Icbf nos permitirá entregar un programa de muchísima calidad, donde el juego, el arte, la literatura y la exploración serán una realidad antes de que cumplan sus cinco años”.

Para este proceso la Universidad de Córdoba dispondrá de un equipo interdisciplinario con profesionales de la más alta calidad y además coordinará el recurso humano en estas unidades de atención como psicólogas, nutricionistas, manipuladoras y demás personas que se dedicarán a la atención de los niños.

Como valor agregado Unicórdoba se encargará de cualificar de manera permanente al personal contratado en estas unidades de atención, también vinculará a estudiantes de los últimos semestres de programas académicos como las Licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deporte, Educación Infantil, en Artística-Música y en Inglés para que hagan sus pasantías en este proyecto y contribuyan con una mejor formación y atención de los niños.

Otro factor diferencial es que la Universidad dispondrá de profesionales de ingeniería de alimentos para fortalecer el aspecto nutricional y además se incorporará un componente científico para hacer inicialmente un diagnóstico a los niños y niñas, y un seguimiento permanente para evaluar los avances en lo nutricional.