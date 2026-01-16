La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, participó en la reunión extraordinaria de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), espacio en el que los mandatarios departamentales del país fijaron una postura frente a decisiones del Gobierno nacional que impactan de manera directa la autonomía territorial y la estabilidad financiera de los territorios.

Uno de los principales puntos abordados fue la expedición del Decreto 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación en el marco del estado de emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025.

Como se recordará, esta norma contempla, entre otros aspectos, el aumento del Impuesto al Consumo y el incremento del IVA del 5 % al 19 %, lo cual representa un riesgo significativo para las finanzas de las entidades territoriales, según los gobernadores.

Al respecto, la mandataria del Cesar manifestó de manera categórica que se trata de un decreto que invade la autonomía territorial. “El gobierno nos ha demostrado que no nos escucha cuando autónomamente genera este tipo de decretos que están en contra de lo que nosotros hacemos en el territorio. Los gobernantes somos quienes enfrentamos los problemas locales, sociales y económicos cotidianos en nuestros pueblos”, expresó Sanjuan Dávila.

En este sentido, los gobernadores del país acordaron adelantar acciones jurídicas para proteger la autonomía territorial y la sostenibilidad financiera de los departamentos, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la constitucionalidad del decreto que declaró el estado de emergencia.

Frente a esta determinación, la mandataria departamental enfatizó en que se debe “adelantar las acciones legales que correspondan en contra de estas expresiones unipersonales y unilaterales por parte del Gobierno nacional”.

Durante la reunión, los gobernadores también expresaron su inconformidad frente a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, al considerar que deslegitiman la institucionalidad que representan como mandatarios departamentales.