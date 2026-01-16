Luego de la temporada de diciembre y el más reciente puente festivo, los comerciantes del Balneario Hurtado en el río Guatapurí, de Valledupar, lideraron una jornada de limpieza en las orillas de este cuerpo de agua, principalmente en los sectores de ‘playa maravilla’ y del monumento de la Sirena.

El propósito fue dejar limpio todo el espacio debido a que los visitantes dejan residuos de todo tipo que no solo afean el lugar sino que contribuyen a la contaminación de este importante sector para la ciudadanía vallenata.

Aseo del Norte

La jornada contó con el apoyo de Aseo del Norte y la Secretaría de Gobierno Municipal, logrando recolectar más de 500 bolsas con desechos sólidos, en los que predominó el plástico y desechables en icopor.

El secretario de Gobierno municipal, Félix Varela, indicó que más allá de una limpieza fue un llamado a la conciencia para la ciudadanía, a fin que le dé un buen uso a los espacios naturales, en el caso del Balneario Hurtado, este no es apto para los tradicionales paseos de olla, que es realizar sancochos a orillas del río.

Finalmente, operarios de Aseo del Norte realizaron la disposición final de los desechos recolectados.