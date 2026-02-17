Debido a los diferentes llamados y quejas por parte de la ciudadanía que visita el Balneario Hurtado, de Valledupar, al igual que la voz de los comerciantes de este sector turístico de la ciudad, quienes expusieron no solo focos de inseguridad, invasión de espacio público, excesivos vendedores e irregularidades en el cobro del servicio de baños, la Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de Gobierno realizó una reunión con los moradores, de esta zona.

En el espacio fueron escuchadas las quejas de los comerciantes, quienes solicitaron mayores garantías de seguridad y orden. Por ello, desde la institucionalidad se acordaron adoptar acciones para fortalecer este lugar, entre estas: controles de tránsito, contrarrestar el consumo focos de venta de estupefacientes, refuerzo en el CAI ahí ubicado, y acompañamiento de Policía Comunitaria e Infancia.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno regulará precios y controlará el espacio público. De igual manera la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo liderará la recuperación y embellecimiento del río.

Es de indicar que días pasados la ciudadanía denunció un cobro excesivo en los baños públicos del Balneario, que son administrados por comerciantes. Las quejas indicaban que por el servicio cobraban entre $2.000 y $4.000, por lo que la Inspección de Policía, realizó una visita de verificación y socialización del Decreto 0847 de 2025, que establece un máximo de $500, en los baños públicos en sitios del municipio, el cual enfatiza la gratuidad para niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad.