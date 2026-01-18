Por causas que están por establecer las autoridades, una persona de sexo masculino perdió la vida en un balneario en el perímetro urbano de Valledupar, Cesar.

El hallazgo del cuerpo se registró a las 9:30 de la noche de este viernes 16 de enero, en el balneario Hurtado, sector del Parque de La Provincia.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Francisco Javier Gil, de 62 años de edad, quien se encontraba de visita en la ciudad, proveniente de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el mencionado se encontraba departiendo junto a un primo y otros familiares, cuando se movió a realizar una necesidad fisiológica al balneario y no regresó. Al rato, personas que transitaban el sector divisaron el cuerpo en el cauce del río y dieron aviso a las autoridades.

Fue necesaria la presencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes realizaron todas las labores pertinentes para el rescate del cadáver del adulto mayor.

Finalmente, unidades del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín, realizaron los actos urgentes y trasladaron el cuerpo a la sede de Medicina Legal, donde establecerán si las causas de la muerte fueron por inmersión o por el golpe que sufrió en la cabeza.