En las últimas horas fue reportada la muerte de una persona de sexo masculino que se vio involucrada en un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Oscar Mauricio Serrato Leguizamón.

El siniestro vial se registró en la mañana de este sábado, en el tramo vial que comunica a los municipios de San Roque y La Paz, a la altura del kilómetro 70+100, jurisdicción del corregimiento de Casacará.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, el mencionado se moviliza en una motocicleta marca Suzuki, cuando chocó con la parte trasera de un vehículo tipo campero, marca Nissan de color rojo. El fuerte impacto lo lanzó varios metros fuera de la carrera y le causó la muerte en el lugar de los hechos.

Se conoció que el conductor del vehículo involucrado, identificado como Víctor Manuel López Centeno, de 41 años, resultó ileso.

Finalmente, personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana de Valledupar, realizaron los actos urgentes e inspección técnica a cadáver.