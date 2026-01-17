En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, Édgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 5-7 o Samuel, cabecilla de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, aceptó mediante preacuerdo haber ordenado, por cadena de mando, 30 homicidios en diferentes municipios de Cesar, Magdalena y La Guajira, entre febrero y junio de 2022.

Según los elementos probatorios, Córdoba Trujillo coordinó parte de estas acciones como retaliación por la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del grupo armado ilegal.

Asimismo, varias de las víctimas eran civiles que se resistieron a cerrar sus negocios, pagar extorsiones o abandonar ciertas zonas bajo amenazas de los criminales.

Entre los crímenes atribuidos al cabecilla se encuentra el asesinato de un conductor de tractomula ocurrido el 6 de mayo de 2022 sobre la ‘Ruta del Sol’, a la altura de El Copey, Cesar, donde integrantes del Clan dispararon contra varios vehículos de carga.

Ademas, ese mismo día, en Pivijay, Magdalena, dos comerciantes fueron atacados mientras mantenían abierto su local de abarrotes, resultando gravemente heridos.

Finalmente, por estos hechos, un juez penal de Santa Marta, Magdalena, condenó a Córdoba Trujillo a 24 años de prisión.

La sentencia incluye los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y concierto para delinquir, todos agravados, así como fuga de presos, fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos, uso ilegal de uniformes e insignias y utilización ilícita de redes de comunicación.

