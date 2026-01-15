En una visita técnica de inspección a la Ciénaga Grande de Santa Marta, en el sector de Tasajera, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) identificó condiciones ambientales que podrían favorecer procesos de proliferación de algas con efectos nocivos en el ecosistema. Lo anterior en razón de la temporada seca actual.

El informe preliminar tras la tarea de verificación indica que, en áreas con poca profundidad y en los bordes de la Ciénaga, en zonas con baja circulación hídrica, “se observó una acumulación superficial de material de color verde, con características gelatinosas y filamentosas”.

“Por sus rasgos visuales es compatible con la presencia de algas o fitoplancton, fenómeno recurrente en sistemas lagunares sometidos a altas cargas de nutrientes, limitada renovación del agua y elevadas temperaturas”, precisa Corpamag.

Agrega el reporte que de mantenerse estas condiciones, “podrían presentarse efectos sobre el ecosistema, como disminución del oxígeno disuelto, especialmente en horas nocturnas, y mortandad de peces pequeños”.

En la inspección evidenciaron además acumulación de residuos sólidos, situación que incrementa la disponibilidad de materia orgánica y nutriente en el sistema, influyendo en este tipo de procesos biológicos.

Corpamag explicó que, desde el punto de vista hidrológico, las condiciones observadas podrían estar relacionadas con la disminución de los aportes de agua dulce provenientes de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que reduce la capacidad de dilución y renovación del agua en la Ciénaga durante la época seca.

Aclara el ente ambiental que la evaluación realizada se basa en observaciones de campo y que, a la fecha de la visita, no se evidenciaron eventos de mortandad de peces.

“La situación corresponde a un proceso ambiental de carácter estacional”, precisa.

Ante esto habrá seguimiento y monitoreo de las condiciones del cuerpo de agua durante el período seco, teniendo en cuenta antecedentes similares.

“Continuaremos adelantando acciones de vigilancia ambiental y coordinación interinstitucional para la protección de la Ciénaga Grande de Santa Marta y el uso sostenible de sus recursos”, puntualiza Corpamag en un comunicado.