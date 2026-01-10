El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, reportó en la noche del viernes 9 de enero la captura de un ciudadano extranjero en Santa Marta.

Se trata de un hombre de nacionalidad suiza que es requerido por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a solicitud del gobierno de España.

En su cuenta de X (antes Twitter), el alto oficial publicó el video de la captura del extranjero, en plena vía pública de la capital del Magdalena.

De acuerdo con el general Rincón, las autoridades del país europeo requieren a este hombre por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

“Durante seis meses de investigación, se estableció que el sujeto sería cabecilla de una red criminal transnacional dedicada al narcotráfico hacia Europa y que usaba múltiples identidades y documentos falsos para evadir controles”, detalló el director de la Policía Nacional.

Por último, destacó la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia “para cerrarles el paso a las redes criminales, sin importar fronteras”.