Con el paso de las horas las autoridades de Policía de la ciudad de Santa Marta lograron esclarecer las causas de la muerte de Manuel José Páez Álvarez, exmánager de Diomedes Díaz.

Una llamada que él le hizo a su hija Isabela Páez Ariza y que esta dio a conocer a las autoridades da cuenta que él, a través de sus palabras, se habría despedido.

Además ella dio a conocer que su padre presentaba antecedentes de trastorno de ansiedad y depresión.

Redes sociales Manuel José Páez, exmánager de Diomedes Díaz.

Precisó Páez Ariza que en la conversación con su padre este agradeció por el tiempo compartido, hablaba con calma, dijo que cerraba un ciclo y colgó. Desde entonces no tuvieron más noticias de él hasta el 30 de diciembre cuando las autoridades hallaron su cuerpo en una zona turística de Santa Marta, pero de difícil acceso. Es la zona de playas de Inca Inca que se caracteriza por tener senderos naturales donde la ciudadanía realiza caminatas, pero donde igualmente se han presentado trágicos episodios.

Sobre esta muerta y tras conocer la versión de una de las hijas de la víctima, el coronel Jaime Ríos, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, sostuvo: “De acuerdo con el material recopilado y los testimonios de su familiar, podemos establecer que no hubo participación de un tercero. Se descarta cualquier posibilidad de robo u homicidio”.