Las autoridades del municipio de Bello adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias de un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas sobre la vía La Seca, en cercanías a la estación Madera del Metro de Medellín.

El siniestro involucró un vehículo particular de color gris en el que se movilizaban dos personas. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Johan Vásquez Ruiz, de 39 años, habría perdido el control del vehículo, lo que provocó que se saliera de la carretera, se volcara y terminara chocando contra un poste de alumbrado público.

En el mismo hecho falleció Astrid Arboleda, de 53 años, quien iba como acompañante y era madre del actual presidente del Concejo Municipal de Bello, Jhon Anderson Arango.

Tras conocerse la tragedia, la Alcaldía de Bello y el Consejo Territorial de Planeación expresaron públicamente sus condolencias a través de redes sociales, manifestando su solidaridad con los familiares de las víctimas en este difícil momento.

Finalmente, este hecho se convierte en el primer accidente de tránsito con víctimas fatales registrado en Bello en lo corrido de 2026. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el año 2025 murieron 43 personas en accidentes viales en este municipio del norte del Valle de Aburrá.