La Procuraduría informó este viernes en un comunicado que el Ministerio del Trabajo accedió a conformar una mesa técnica sobre la regulación de las Empresas de Servicios Temporales en el país.

​Esto tras la publicación del proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo y se dictan otras disposiciones”, sobre el que la Procuraduría General de la Nación formuló algunas observaciones respecto a su trámite y disposiciones reglamentarias.

“Al tener en cuenta que, de acuerdo con estudios recientes, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales y que actualmente existen 474.188 trabajadores en misión, cifra que representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, la Procuraduría Delegada para los Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social enfatizó en la necesidad de ajustar algunas disposiciones del proyecto de decreto, ante el posible impacto negativo que podría comprometer la continuidad y estabilidad de dichos empleos formales en nuestro país”, se lee.

El Ministerio Público advirtió sobre la importancia de no restringir la modalidad de trabajo en misión para actividades vinculadas al objeto social o al giro ordinario de los negocios, y especialmente de no establecer un límite del 10% al personal vinculado laboralmente bajo esta modalidad en las empresas.

“De igual manera, se extendió la invitación para conformar una mesa técnica preventiva conjunta, con el propósito de convocar a todos los actores y sectores directamente involucrados en el mercado laboral, a fin de dialogar, analizar y exponer de manera colaborativa las observaciones y preocupaciones formuladas en relación con el proyecto de decreto”, agregó el ente de control.

Por ello, la cartera acogió estas dos observaciones y accedió a conformar una mesa técnica preventiva conjunta liderada por el Ministerio Público, con el objeto de acompañar el actual proceso reglamentario de las Empresas de Servicios Temporales.

Lo anterior, recordó la Procuraduría, “en el marco de su función preventiva de protección y vigilancia de los derechos laborales y colectivos, en especial, con el propósito de salvaguardar la estabilidad de 474.188 que pueden verse comprometidos con esta modificación reglamentaria”.