En la mañana de este viernes 2 de diciembre, dos hechos viales mantienen en alerta a las autoridades en Antioquia, uno de ellos por un accidente con varios heridos y otro por un nuevo cierre en una de las principales carreteras del departamento.

El primero se registró en el municipio de Olaya, en el occidente antioqueño, donde un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Sabanalarga–Medellín sufrió un volcamiento mientras transitaba por una zona montañosa. En el vehículo se movilizaban cerca de 40 pasajeros.

De acuerdo con el reporte oficial, 18 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas inicialmente en el lugar del accidente. Posteriormente, varios de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Olayapara recibir valoración médica.

Las autoridades señalaron que el impacto pudo haber tenido consecuencias más graves, pero el bus quedó retenido por árboles del sector, lo que evitó que cayera a un abismo. Las causas del siniestro aún son materia de investigación.

Redes sociales: X

Persisten cierres en la vía a Urabá

En otro punto del departamento, la vía Medellín–Urabá volvió a ser cerrada de manera total debido a deslizamientos de tierra provocados por las lluvias de las últimas horas.

El cierre se presenta entre los municipios de Dabeiba y Mutatá, específicamente en los sectores de Guineales y Godó, donde la caída de material sobre la calzada impide el paso de vehículos.

Por ahora, las autoridades no han informado un horario estimado para la reapertura de esta importante carretera, mientras continúan las labores de evaluación y remoción del material. Se recomienda a los viajeros estar atentos a los reportes oficiales y tomar rutas alternas.