El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, confirmó este viernes que emitirá un decreto para controlar precios tras el aumento del salario mínimo.

El anuncio fue hecho por el jefe de la cartera, Antonio Sanguino, quien señaló que el presidente Petro expedirá en los próximos días una ley con medidas de control de precios y desindexación de bienes y servicios. Esto como respuesta al incremento del 23,78 %, que empezó a regir desde el pasado 1 de enero de 2026.

Sanguino señaló, en medio de una entrevista con Mañanas Blu, que el Ejecutivo tomará medidas para evitar presiones inflacionarias y prácticas especulativas, al mismo tiempo que defendió el incremento, sustentado en el comportamiento reciente de indicadores económicos clave.

El jefe de la cartera indicó al medio antes citado que el Gobierno recibió una inflación cercana al 14 % y que actualmente se ubica alrededor del 5,2 %. De igual manera, destacó una reducción del desempleo, que cerró el año en 7 %, y un crecimiento económico que alcanzó el 2,9% en 2025, con un repunte del 3,6% en el último trimestre.

El ministro aseguró que el aumento decretado para este año busca seguir cerrando brechas entre el salario mínimo y el salario vital, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Respecto al consumo, el mintrabajo señaló que el alza salarial tendrá un impacto directo en la demanda interna; según sus cálculos, alrededor de 2,4 millones de trabajadores que devengan un salario mínimo podrían generar cerca de 800.000 millones de pesos mensuales adicionales en consumo, recursos que, según dijo, se moverían principalmente en los comercios de barrio y en la pequeña producción local.