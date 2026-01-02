Desde este año comenzó a aplicarse en Colombia un nuevo esquema pensional dirigido a reducir las semanas de cotización exigidas a las mujeres.

Esta medida fue ordenada por la Corte Constitucional y de acuerdo con la información divulgada por Colpensiones, el requisito para acceder a la pensión de vejez no disminuirá de manera abrupta, sino que se ajustará de forma gradual durante los próximos diez años.

En 2026, el punto de partida será 1.250 semanas, y el objetivo final es llegar a 1.000 semanas en 2036.

El cambio reconoce que muchas mujeres han tenido trayectorias laborales interrumpidas, principalmente por labores de cuidado, maternidad y condiciones de informalidad. Por esta razón, el nuevo modelo plantea una reducción anual del número de semanas exigidas, facilitando el cumplimiento del requisito pensional.

La medida no solo cobija a quienes están afiliadas al régimen público, sino que también se aplica al régimen privado, luego de que la Corte ordenara extender este beneficio a ambos esquemas del sistema pensional colombiano.

Las personas afiliadas al sistema aún pueden hacer uso de la ventana de traslado habilitada por la Ley 2381 de 2024. Este mecanismo permite cambiar entre Colpensiones y los fondos privados sin necesidad de acudir a un juez, siempre que se cumplan ciertas condiciones y antes del 16 de julio de 2026.

Si quiere cambiarse debe ser: mujeres con 47 años o más y al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 52 años o más y mínimo 900 semanas cotizadas. Igualmente, en todos los casos, es obligatorio realizar una doble asesoría, con el fin de evaluar las proyecciones y elegir el régimen más conveniente.

¿Esto afectará el monto de la pensión?

El nuevo esquema también introduce cambios en la forma como se calcula la pensión. Las semanas que se coticen por encima del mínimo exigido contarán para mejorar el valor de la mesada.

Por cada 50 semanas adicionales, la pensión aumentará en 1,5 %, lo que beneficiará a las mujeres que logren acumular más tiempo de cotización a lo largo de su vida laboral.