Cristian Alexander Muñoz, el joven deportista que había desaparecido el pasado 28 de diciembre en Los Farallones de Cali, Valle del Cauca, fue encontrado con vida en la tarde de este jueves 1 de enero, de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Gestión de Riesgo de la ciudad.

“La persona se encuentra sana y salva, y en este momento se adelantan los procedimientos y verificaciones correspondientes, así como las actuaciones judiciales a las que haya lugar, con el fin de consolidar la información oficial”, explicó la Alcaldía de la ciudad en un comunicado.

Para el rescate, se unieron equipos de rescate liviano y apoyo aéreo, en un operativo que contó con dos campamentos logísticos, 30 rescatistas especializados y tres puntos operativos.

“Desde el punto de control del PATO en el operativo de búsqueda y rescate que estamos desarrollando desde el día martes 30 de diciembre, pudimos establecer contacto con el ciudadano Cristian Muñoz”, indicó Nicolás Suárez, subsecretario de Manejo de Desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo, en ese momento.

Se conoció que Muñoz llegó por sus propios medios a la Fundación Bachué, uno de los puntos de control del operativo de búsqueda y rescate.

“Ya se encuentra con personal de la Cruz Roja y de Parques Nacionales. El ciudadano está estable, lo están estabilizando, analizando signos vitales y demás. Esperamos que en unos minutos llegue aquí al PATO y podamos darle un centro médico asistencial en el sur de la ciudad y de esta manera poder ya culminar con éxito este operativo”, añadió Suárez.

En varios videos difundidos en redes sociales aparecen familiares de Cristian recibiéndolo.