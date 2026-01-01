La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Gabriel Villalobos Valencia, señalado de haber causado la muerte de su madre el pasado 7 de diciembre de 2025, en una vivienda del barrio Santa Bárbara, en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, el hombre alertó inicialmente a las autoridades indicando que la mujer había fallecido por causas naturales, argumentando problemas de salud y limitaciones físicas que le impedían movilizarse.

No obstante, durante la inspección técnica al cuerpo, realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y tras los resultados de la necropsia, se evidenciaron múltiples lesiones graves en distintas partes del cuerpo, compatibles con agresiones físicas.

Las autoridades establecieron que la víctima habría sido atacada con un objeto contundente, causándole heridas en la cabeza, espalda, brazos y piernas. Además, en el desarrollo de las labores de policía judicial se constató que la mujer no recibía alimentación ni los medicamentos necesarios, y que permanecía aislada y encerrada para impedir el contacto con vecinos.

Por otro lado, Villalobos Valencia fue capturado por unidades del CTI y de la Policía Nacional en el corregimiento de Mediacanoa, zona rural de Yotoco. Posteriormente, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de feminicidio agravado y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue avalada por un juez de control de garantías.