El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, respondió este jueves 1 de enero a los comentarios realizados por el exmandatario Álvaro Uribe, quien en un video lo comparó con Hugo Chávez, Findel Castro y Nicolás Maduro.

Leert también: “Traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos”: exdirectora de la URF critica repatriación de fondos pensionales

Uribe, en un video publicado también en sus redes sociales, volvió a jugar la carta del “castrochavismo”, mencionado que tanto Petro, como el precandidato del progresismo Iván Cepeda, son parte de ese movimiento, al igual que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela.

En el discurso del líder del Centro Democrático, desde Planeta Rica, Córdoba, este 31 de diciembre, mencionó que las ideas de Castro y Chávez siguen presentes en Colombia.

“Castro prometió bienestar a la comunidad, acabó con la empresa privada y la comunidad quedó con hambre. Después de que Chávez decretó ese aumento del salario mínimo del 30 % con impuestos fue acabando con la empresa privada, los trabajadores quedaron en la ruina. El pueblo venezolano saltó la pobreza del 40 % al 90 %. Eso es una tragedia”, dijo Uribe.

También aprovechó para criticar el aumento del salario mínimo, decretado por el presidente Petro en un 23 %.

Ante todo esto, Petro, en una publicación en X, le respondió sobre las comparaciones con Castro, Chávez y Maduro.

“Hermano Álvaro, Castro y Chávez han muerto hace varios años atrás y Maduro en su política petrolera se ha parecido más a usted que a mi, que pido desestimular la extracción y consumo de petróleo y carbón. Todo lo contrario que en su gobierno y en Venezuela”, publicó.

Importante: Enfrentamientos del Ejército con ‘Los Pachenca’ en zona rural de Ciénaga dejan material de guerra incautado

Agregó: “Usted habla de acabar la democracia enib gobierno, Pero en el suyo hubo hasta 6402 de jóvenes inocentes asesinados con armas de su gobierno. Y en el Duque asesinaron 60 jóvenes, violaron jóvenes y pusieron en la cárcel 3.000 jóvenes por protestar acusados de terrorismo. ¿Eso es democracia? En mi gobierno no hemos puesto en al cárcel a nadie por protestar no se ha dado órdenes de premiar funcionarios por dar bajas. Premiamos por bajar la tasa de homicidio".