En el marco de operaciones militares y como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz, adscrito a la Segunda Brigada, sostuvieron combates con presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, en la vereda El Mirador, jurisdicción del municipio de Ciénaga, Magdalena.

Durante la acción militar, los soldados incautaron el siguiente material: 1.396 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, 21 granadas hechizas adaptadas para ser usadas con drones, tres granadas artesanales, una libra de pólvora negra, un artefacto tipo balón bomba, tres escopetas, 13 proveedores, nueve cintelas, dos chalecos multipropósito, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de material de intendencia y equipos de comunicación.

Ejército

Por otro lado, este resultado operacional representa un golpe a las capacidades armadas y logísticas de los grupos ilegales que afectan la seguridad en esta zona del país, y ratifica el compromiso del Ejército Nacional con la protección de la vida, la integridad y el bienestar de las comunidades.

Finalmente, el Ejército continuará adelantando operaciones sostenidas en el departamento del Magdalena, en coordinación con las demás autoridades, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, estabilidad y convivencia pacífica para la población civil.